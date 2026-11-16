Τραμπ: Επιμένει στη Nvidia παρά το σκάνδαλο κατασκοπείας – Θα την ανακηρύξει… «εθνικό πρωταθλητή» τεχνητής νοημοσύνης

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Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να ανακηρύξει τη Nvidia «εθνικό πρωταθλητή» στην Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του πρώην επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ, ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Στο ίδιο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν Microsoft, Amazon, OpenAI και Anthropic, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τον τεχνολογικό ανταγωνισμό με την Κίνα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στη στρατηγική στήριξη της Nvidia, παρά το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στην Ουάσιγκτον για την εθνική ασφάλεια και την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Nvidia θα είναι μία από περισσότερες από 25 αμερικανικές επιχειρήσεις που αναμένεται να χαρακτηριστούν «εθνικοί πρωταθλητές» στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στο πλαίσιο κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των αμερικανικών εταιρειών στις διεθνείς αγορές.

Η ανακοίνωση αναμένεται εντός της εβδομάδας, παρά την αναταραχή γύρω από τη Nvidia και τις αυξανόμενες πιέσεις για αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Οι αποκαλύψεις για τον Τζένσεν Χουάνγκ έχουν προκαλέσει νέες πιέσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους που ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στην εθνική ασφάλεια έναντι των εμπορικών συμφερόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαγωγές μικροτσίπ της Nvidia προς την Κίνα.

Μαζί με Microsoft, Amazon, OpenAI και Anthropic

Παρά το σκάνδαλο, η Nvidia παραμένει βασικός πυλώνας της αμερικανικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, στο πρόγραμμα των «εθνικών πρωταθλητών» αναμένεται να ενταχθούν επίσης η Microsoft, η Amazon, η OpenAI και η Anthropic.

Οι εταιρείες θα μπορούν να επωφεληθούν από ταχύτερες εγκρίσεις εξαγωγικών αδειών, κρατική υποστήριξη για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό και πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων αμερικανικών τεχνολογικών πακέτων, που θα συνδυάζουν προηγμένα μικροτσίπ, μοντέλα AI και άλλες υποδομές, διευκολύνοντας ξένες κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να επιλέγουν αμερικανική τεχνολογία αντί κινεζικών λύσεων.

Οι πιέσεις στον Λάτνικ και η αντιπαράθεση με την Κίνα

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων προς τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο οποίος έχει επικριθεί για την αντιμετώπιση των κενών που επιτρέπουν σε κινεζικές επιχειρήσεις να αποκτούν προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Λάτνικ εμφανιζόταν απρόθυμος να προκαλέσει την αντίδραση του Πεκίνου κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος αναμένεται να ανακοινώσει το πρόγραμμα των «εθνικών πρωταθλητών» και να συνοδεύσει τον Τραμπ στην επίσκεψή του στην Κίνα, ενώ το υπουργείο Εμπορίου προετοιμάζει παράλληλα νέους κανόνες για την αποτροπή της παράκαμψης των εξαγωγικών περιορισμών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο ανταγωνισμό ΗΠΑ–Κίνας για την παγκόσμια κυριαρχία στην AI. Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αποτρέψει μια επανάληψη της κινεζικής επέκτασης που είχε σημειωθεί στην αγορά των δικτύων 5G, με πρωταγωνιστή τη Huawei.

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