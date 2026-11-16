Στέλιος Λουκίδης για κορωνοϊό: «Καθοριστικό το τεστ με τα πρώτα συμπτώματα – Μειώνει κατά 70% τις νοσηλείες η έγκαιρη αντιική θεραπεία» (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης επισημαίνει ότι, παρά την αυξητική τάση στα κρούσματα κορωνοϊού και εποχικών ιώσεων, η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη χάρη στα σύγχρονα θεραπευτικά εργαλεία.

Ο καθηγητής τονίζει την ανάγκη διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων αμέσως μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση αυξάνει τον κίνδυνο διασποράς του ιού στην κοινότητα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αντιική θεραπεία Paxlovid μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νοσηλείας, εφόσον χορηγηθεί εντός των πρώτων 48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η χορήγηση της συγκεκριμένης αγωγής απαιτεί ιατρική επίβλεψη για την αποφυγή αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, ενώ απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα ή ηλικιακά κριτήρια.

Οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, με τον κ.

Λουκίδη να υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού για την ενίσχυση της ανοσίας έναντι των ιών.

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Καθησυχαστικός ως προς τη γενική εικόνα, αλλά ταυτόχρονα σαφής για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και προστασίας των ευπαθών ομάδων, εμφανίστηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Στέλιος Λουκίδης. Μιλώντας για την έξαρση του κορωνοϊού, της γρίπης και άλλων εποχικών ιώσεων, υπογράμμισε ότι τα δεδομένα είναι πλέον πολύ πιο διαχειρίσιμα, αρκεί να μην αμελούμε το διαγνωστικό έλεγχο και οι ευπαθείς ομάδες τον εμβολιασμό.

Αναλυτικά ο κ. Λουκίδης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» με τους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και τον Ακη Παυλόπουλο, επεσήμανε ότι τα εβδομαδιαία στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν μια αυξητική τάση στα κρούσματα κορωνοϊού, η οποία μεταφράζεται και σε αρκετές νοσηλείες τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, τόνισε πως η κατάσταση δεν συγκρίνεται με το παρελθόν, καθώς πλέον οι γιατροί διαθέτουν αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία.

«Το ζήτημα είναι ότι πολλοί έχουν ξεχάσει τα τεστ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, καλώντας τους πολίτες να τα εντάξουν ξανά στην καθημερινότητά τους με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση του ελέγχου κατά τρεις ή τέσσερις ημέρες εγκυμονεί διπλό κίνδυνο: αφενός τη διασπορά του ιού στην κοινότητα και αφετέρου την αδυναμία έγκαιρης ταυτοποίησης του υπεύθυνου ιού, σε μια περίοδο όπου καταγράφεται έξαρση σε τρεις από τους πέντε βασικούς αναπνευστικούς ιούς.

Η αποτελεσματικότητα του αντιικού φαρμάκου και οι προϋποθέσεις χορήγησης

Ο κ. Λουκίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με τη θεραπεία του Covid-19 με το φάρμακο Paxlovid, εξήγησε ότι πρόκειται για μια στοχευμένη αντιική αγωγή, η οποία χορηγείται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και φαρμακείων των κρατικών νοσοκομείων σε ασθενείς με ηλικιακά κριτήρια ή υποκείμενα νοσήματα.

Σύμφωνα με διεθνείς αλλά και μια μεγάλη ελληνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, το φάρμακο μειώνει κατά 70% τον κίνδυνο νοσηλείας, επιτρέποντας τη διαχείριση της νόσου στο σπίτι, αποσυμφορώντας παράλληλα και το σύστημα υγείας.

Ωστόσο ο καθηγητής υπογράμμισε πως η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών που καταλήγουν σήμερα στο νοσοκομείο είτε άργησαν να κάνουν τεστ είτε δεν έλαβαν την αντιική θεραπεία εγκαίρως, δηλαδή εντός των πρώτων 48 ωρών.

Επιπλέονξεκαθάρισε ότι η αγωγή δεν λαμβάνεται ανεξέλεγκτα, καθώς απαιτείται έλεγχος από τον θεράποντα ιατρό για τυχόν αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια προσωρινή διακοπή ή τροποποίηση της υπάρχουσας αγωγής για τις πέντε ημέρες της θεραπείας, επιτρέπει την ασφαλή χορήγησή του, ενώ για τον παιδιατρικό πληθυσμό ακολουθούνται διαφορετικά πρωτόκολλα.

Έλλειμμα ανοσίας και μέτρα προφύλαξης

Κλείνοντας, ο Στέλιος Λουκίδης απηύθυνε σύσταση αυξημένης προσοχής κυρίως στους ηλικιωμένους και στα άτομα με χρόνια νοσήματα. Τόνισε ότι παρατηρείται έλλειμμα ανοσίας τόσο στους πολίτες όσο και στους υγειονομικούς, επισημαίνοντας πως η ενίσχυση της ανοσίας αποτελεί βασικό ανάχωμα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας του ιού.

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