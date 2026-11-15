«Καμπανάκι» Βασιλακόπουλου: …Ανεβάζουν ταχύτητα γρίπη και κορωνοϊός – Σύσταση για εμβολιασμό στους άνω των 65 ετών

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Αύξηση καταγράφουν οι νοσηλείες για γρίπη και κορωνοϊό στη χώρα, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Θοδωρή Βασιλακόπουλο, να προειδοποιεί ότι η έξαρση έχει ήδη ξεκινήσει και να καλεί τους πολίτες -και κυρίως τους άνω των 65 ετών- να θωρακιστούν έγκαιρα.

Όπως τόνισε στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, όλοι οι θάνατοι από COVID-19 που εξακολουθούν να σημειώνονται αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς ευπαθών ομάδων.

Μιλώντας, ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι την εβδομάδα που πέρασε καταγράφηκαν δύο θάνατοι και μία νέα διασωλήνωση ασθενών με κορωνοϊό. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν σε 186, από 161 την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως εξήγησε, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι εξακολουθούν να χάνονται ανθρώπινες ζωές, παρά τα διαθέσιμα μέσα πρόληψης και θεραπείας. «Όποιες απώλειες έχουμε είναι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες», σημείωσε, τονίζοντας ότι πρόκειται για πολίτες για τους οποίους υπάρχει σαφής σύσταση εμβολιασμού, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία και τη ζωή τους.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ επισήμανε ότι η πρόληψη μέσω του εμβολιασμού παραμένει αναντικατάστατη και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός σε συνδυασμό με την έγκαιρη χορήγηση αντιικών φαρμάκων μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου.

Το κράτος διαθέτει δωρεάν αντιικά σκευάσματα, τόσο σε μορφή χαπιών όσο και ενδοφλέβια, ωστόσο η πρόσβαση στη θεραπεία δεν υποκαθιστά την προληπτική προστασία που προσφέρει το εμβόλιο, συνέχισε.

Διευκρίνισε δε πως αρκετοί από τους ασθενείς που χάνουν τη ζωή τους έχουν λάβει αντιική αγωγή, χωρίς ωστόσο να έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί.

Ανησυχία για τη θετικότητα της γρίπης

Αναφερόμενος στη γρίπη, ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται στην πρώτη εβδομάδα κατά την οποία η θετικότητα στην κοινότητα ξεπέρασε το όριο του 10%, το οποίο χρησιμοποιείται ως ένδειξη πιθανής έναρξης της επιδημικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, αυξημένες είναι και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης, καθώς έφτασαν τις 83 την εβδομάδα που πέρασε, έναντι 53 την προηγούμενη.

Όπως εξήγησε, η αύξηση των εισαγωγών ακολουθεί συνήθως την αύξηση της θετικότητας στην κοινότητα, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή είναι αναμενόμενη κατά την έναρξη της περιόδου έξαρσης της γρίπης.

Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη, ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο αντιγριπικοί εμβολιασμοί. Ωστόσο, ο πληθυσμός-στόχος, δηλαδή οι πολίτες για τους οποίους υπάρχει ισχυρή σύσταση εμβολιασμού λόγω ηλικίας ή υποκείμενων νοσημάτων, υπολογίζεται σε περίπου 3 εκατομμύρια.

«Το 1,5 εκατομμύριο είναι μεν καλό για την εποχή, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε να εμβολιαστούμε», είπε.

Η σύσταση για ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο στους άνω των 65 ετών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ στον εμβολιασμό των πολιτών άνω των 65 ετών, καλώντας τους να επιλέξουν το ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την καλύτερη ανοσολογική απόκριση των ηλικιωμένων.

Όπως εξήγησε, με την πάροδο της ηλικίας εξασθενεί σταδιακά και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως ανοσογήρανση. Για τον λόγο αυτό, τα ενισχυμένα εμβόλια μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικότερη προστασία σε σχέση με τα συμβατικά στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες.

Ο κ. Βασιλακόπουλος διευκρίνισε ότι τα ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν, αλλά απαιτείται συνταγογράφηση, καλώντας τους άνω των 65 ετών να απευθυνθούν στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό τους και να ζητήσουν το κατάλληλο εμβόλιο.

Παράλληλα, θέλησε να καθησυχάσει τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μια νέα τεχνολογία, καθώς τα συγκεκριμένα εμβόλια χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν ήδη χορηγηθεί πολλές δόσεις.

Πότε αποκτάμε προστασία μετά τον εμβολιασμό

Τέλος, αναφερόμενος στον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη ανοσίας μετά τον αντιγριπικό εμβολιασμό, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ εξήγησε ότι η προστασία αρχίζει να αναπτύσσεται περίπου δέκα ημέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου, ενώ η μέγιστη ανοσολογική απόκριση επιτυγχάνεται περίπου στις δύο εβδομάδες.

Με αφορμή και τις μετακινήσεις που αναμένονται κατά την εορταστική περίοδο, συνέστησε στους πολίτες να μην καθυστερήσουν τον εμβολιασμό τους.

«Τώρα είναι η εποχή», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης προληπτικής προστασίας απέναντι στη γρίπη.

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