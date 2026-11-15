ΥΠΕΞ για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής»

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Την κατηγορηματική αντίθεση της Ελλάδας στα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο επαναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου 1983.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους συνιστά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου, υπενθυμίζοντας ότι έχει καταδικαστεί ως παράνομη και άκυρη με τις αποφάσεις 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Αθήνα απευθύνει επίσης έκκληση προς όλα τα κράτη να συμμορφωθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν πλήρως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απορρίπτοντας την αποσχιστική οντότητα.

Σταθερή προσήλωση σε λύση βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα, σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Κυπριακού.

Όπως επισημαίνει, η λύση πρέπει να βασίζεται στη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τέλος σημειώνεται ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό.

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