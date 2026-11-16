ΕΚΕ: Ένας θάνατος από καρδιά κάθε 12 λεπτά – Αναγκαίο το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας

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Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη, προκαλώντας ετησίως πάνω από 3 εκατομμύρια θανάτους και 10,2 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC).

Στην Ελλάδα, η γήρανση του πληθυσμού, με το 23,9% των πολιτών να ξεπερνά τα 65 έτη, αυξάνει διαρκώς τις ανάγκες φροντίδας. Τα παραπάνω ανέφερε Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (ΕΚΕ), Καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την περασμένη Παρασκευή με θέμα το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί μέσα στο Δεκέμβριο στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Το Σχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια της Ευρώπης με τίτλο «Safe Hearts Plan» για τα καρδιαγγειακά τα οποία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον κ. Τούτουζα το συνολικό οικονομικό κόστος στη χώρα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανέρχεται σε 4,315 δισ. ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά τόσο το σύστημα υγείας όσο και την άτυπη φροντίδα που παρέχουν οι οικογένειες.

Σημειώνεται ότι το 2023 τα καρδιαγγειακά προκάλεσαν 40.812 θανάτους, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό σημαίνει σχεδόν έναν στους τρεις θανάτους. Κατά μέσο όρο είναι 4,7 θάνατοι ανά ώρα, δηλαδή περίπου ένας θάνατος κάθε 12 λεπτά, όπως ανέφερε ο Δημοσθένης Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Το 2023 στην Ελλάδα 8.324 άνθρωποι πέθαναν πρόωρα από καρδιαγγειακά νοσήματα, περίπου ένας στους πέντε καρδιαγγειακούς θανάτους. Η ηλικιακά πρόωρη θνησιμότητα από ισχαιμική καρδιοπάθεια ήταν περίπου 37% υψηλότερη στην Ελλάδα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, πανελλήνια έρευνα της ΕΚΕ τον Σεπτέμβριο του 2026 αποκαλύπτει σοβαρά κενά ενημέρωσης και πρόληψης.

Αναλυτικά, μόλις το 25,1% των πολιτών γνωρίζει ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου, ενώ το 50,7% πιστεύει λανθασμένα ότι αφορούν κυρίως τους άνδρες. Επιπλέον, παρότι το 77,9% έχει κάνει προληπτικό έλεγχο, το 39,9% δεν έχει συζητήσει ποτέ τον καρδιαγγειακό του κίνδυνο με γιατρό, σημαντικό ποσοστό καπνίζει ή ατμίζει, ενώ τα τρία τέταρτα του πληθυσμού δεν γνωρίζουν Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η ESC προωθεί μια συνολική στρατηγική που μετατοπίζει το βάρος από τη θεραπεία στη διά βίου πρόληψη.

Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, του διαβήτη, του καπνίσματος και των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, η προώθηση των εμβολιασμών και η προστασία παιδιών και εφήβων. Παράλληλα, επιδιώκεται η έγκαιρη διάγνωση μέσω κινητών μονάδων ελέγχου, ψηφιακών εργαλείων, μείωσης των ανισοτήτων και αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, με την υποστήριξη ευρωπαϊκών κονδυλίων όπως το πρόγραμμα Safe Hearts.

Το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EU Safe Hearts Plan, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας για τη συνολική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όραμά του είναι μια Ελλάδα με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία για όλους, σε κάθε στάδιο της ζωής, χωρίς ανισότητες στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη φροντίδα.

Τη συντακτική επιτροπή συντονίζει ο Κωνσταντίνος Δάβος, με κύριους συγγραφείς τους Βασίλειο Βασιλείου, Δημοσθένη Παναγιωτάκο, Μανώλη Παξιμαδάκη, Χριστόδουλο Παπαδόπουλο, Λορέτα Καλαντζή, Μιχάλη Παπαδάκη και Κυριακό Σουλιώτη.

Το σχέδιο στηρίζεται σε έξι στρατηγικούς άξονες:

Πρόληψη και προαγωγή υγείας, με έμφαση στην ενημέρωση, τον έλεγχο παραγόντων κινδύνου και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών.

Ισότιμη πρόσβαση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους.

Διακυβέρνηση, δεδομένα και ψηφιακός μετασχηματισμός για τη βελτίωση της φροντίδας.

Εκπαίδευση, έρευνα και ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας στην πρόληψη.

Υλοποίηση, εξασφάλιση χρηματοδότησης και συστηματική αξιολόγηση των δράσεων.

Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Καρδιαγγειακής Υγείας στην Ελλάδα

Το σχέδιο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας. Στόχος είναι η μείωση των πρώτων και επαναλαμβανόμενων καρδιαγγειακών επεισοδίων, ο περιορισμός της πρόωρης θνησιμότητας και η αύξηση των υγιών ετών ζωής χωρίς αναπηρία. Κεντρικό μήνυμα της ESC και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι ότι η αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών απαιτεί μια ολοκληρωμένη πολιτική δημόσιας υγείας, με βασικούς πυλώνες την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την επιστημονική εξέλιξη και την ισότιμη πρόσβαση όλων.

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