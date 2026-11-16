Matt Damon για «Οδύσσεια»: «Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή»

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Τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην «Οδύσσεια» εξέφρασε ο Ματ Ντέιμον, μιλώντας για την εμπειρία του από τα γυρίσματα στο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας στο Λος Άντζελες.

Όπως τόνισε ο ηθοποιός, η πρόταση να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία ήταν το τηλεφώνημα «που περίμενε σε όλη του τη ζωή».

«Ήταν το τηλεφώνημα που περίμενα σε όλη μου τη ζωή. Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα είχα ποτέ την ευκαιρία να το κάνω» ανέφερε, μεταξύ άλλων, εξηγώντας ότι δεν είχε ξαναζήσει μια κινηματογραφική παραγωγή αντίστοιχης κλίμακας με την απαιτητική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Νόλαν.

«Ο Κρις έχει υπερβολικά υψηλές απαιτήσεις από κάθε άνθρωπο, αλλά τα απαιτεί και από τον ίδιο του τον εαυτό» σχολίασε για τον σκηνοθέτη της ταινίας.

Matt Damon Says Starring in ‘The Odyssey’ Was the ‘Call’ He’d ‘Been Waiting for My Entire Life’ https://t.co/IGstviKemW — People (@people) November 16, 2026

Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες των γυρισμάτων -καθώς η ταινία έγινε η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX- δημιούργησαν έναν ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα στους συντελεστές.

«Υπήρχε ένα έντονο πνεύμα συναδελφικότητας» είπε ο Ντέιμον, επισημαίνοντας ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στο φιλμ ήταν περήφανοι για τη δουλειά τους, αμτιμετωπίζοντας με ενθουσιασμό την πρόκληση να μεταφέρουν την ιστορία στη μεγάλη οθόνη.

Η «Οδύσσεια», που έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ακολουθεί τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στο επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Εκτός από τον Ματ Ντέιμον, πρωταγωνιστούν επίσης ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του γιου του Οδυσσέα, Τηλέμαχου και η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Ζεντάγια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Λουπίτα Νιόνγκο και η Σαρλίζ Θερόν.

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