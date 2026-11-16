Άννα Φόνσου: «Η Ζωζώ Σαπουντζάκη περνάει μια κρίση – Ελπίζω να είναι σύντομα καλύτερα και να τη δούμε» (Video)

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Την αγάπη και τη στήριξη προς τη Ζωζώ Σαπουντάκη θέλησε να εκφράσει η Άννα Φόνσου, αποκαλύπτοντας ότι η ηθοποιός αυτή την περίοδο περνά μια δύσκολη περίοδο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα επανέλθει και θα τη δούμε τηλεοπτικά.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «For You», η Άννα Φόνσου δεν έκρυψε την ενόχλησή της αναφορικά με τον τρόπο που οι εκπομπές προσεγγίζουν το θέμα, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για υπερβολές που δεν θα έπρεπε να ακούγονται.

«Η Ζωζώ είναι φίλη μου. Φοράω και ρούχο της. Ήταν, είναι και θα είναι ένας θρύλος. Το να βγαίνουν οι εκπομπές και να λένε υπερβολές δεν είναι καλό. Ακόμα και αν είναι αλήθεια -που δεν είναι- προσπαθείς αυτό το είδωλο να το προστατεύσεις. Είναι καλύτερα και πηγαίνουμε εμείς συνέχεια και γελάμε. Της αρέσει πώς ντύνομαι. Περνάει μία κρίση, όλοι δεν περνάμε; Ελπίζω να είναι σύντομα καλύτερα και να τη δούμε. Ζωζώ σε αγαπώ και θα είμαι σε λίγο κοντά σου», είπε στην εκπομπή την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία οδηγήθηκε στην εντατική έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά από μία εγχείρηση στο ισχίο της και για πάνω από τέσσερις μήνες ήταν σε κώμα.

«Η Μάγδα Τσαγγάνη είναι φίλη μου, αλλά και να μην ήταν πώς γίνεται να μην είμαι δίπλα της; Τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και την έχει πάει για αποκατάσταση ο Γιώργος Καπουτζίδης κάπου λίγο έξω από την Αθήνα για να επανέλθει. Νομίζω πως σε λίγο καιρό θα είναι κοντά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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