Κοκκινόπουλος για Μαζωνάκη: «Σκεφτόμουν να παίξει στη νέα μου σειρά έναν ρόλο – Δεν πρόλαβα του το πω» (Video)

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Στην σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη καθώς και σε μια επαγγελματική συνεργασία που είχε σκεφτεί να του προτείνει, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει αναφέρθηκε ο Πάνος Κοκκινόπουλος.

Ο γνωστός σκηνοθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα, Παρέα», που προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής.

Ο ίδιος τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόκειται για έναν ιδιαίτερα συμπαθή άνθρωπο, με τον οποίο είχε αποκτήσει προσωπική και φιλική σχέση.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης τού είχε αποκαλύψει πως η μεγάλη του επιθυμία ήταν να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής και να γίνει ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Κοκκινόπουλος αναφέρθηκε σε μια συνεργασία που είχε σκεφτεί να του προτείνει. Ήθελε να του αναθέσει έναν ουσιαστικό ρόλο στη νέα του σειρά «Η Αλίκη στη Σκοτεινή Πόλη», ωστόσο, η πρόταση δεν έφτασε ποτέ στον τραγουδιστή, καθώς δεν πρόλαβε να συζητήσει μαζί του.

«Όπως δεν έκανα τον Σεριανόπουλο έτσι δεν θα έκανα και του Μαζωνάκη. Ήταν πολύ συμπαθητικός άνθρωπος, με είχε καλέσει και στα γενέθλια του, είχαμε μιλήσει. Αυτός ήθελε να γίνει ηθοποιός, ήταν το όνειρό του», είπε και πρόσθεσε: «Έφυγε άδικα. Το σκεφτόμουν να παίξει στην νέα μου σειρά, να παίξει έναν ρόλο. Δεν πρόλαβα να του το πω».

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