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16.11.2026 08:25

Κατερίνα Λέχου: «Τα προηγούμενα χρόνια αυτομαστιγωνόμουν, τώρα έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου»

16.11.2026 08:25
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Για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Λέχου, επισημαίνοντας ότι αν και στο παρελθόν υπήρξε αυστηρή με τον εαυτό της, πλέον, δείχνει μεγαλύτερη επιείκεια, καθώς αναγνωρίζει ότι αυτό που μπορούσε κάθε στιγμή, αυτό έκανε.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life, με αφορμή τη νέα σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν» στο Ertflix, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση της με τον σύζυγό της, επισημαίνοντας ότι το χιούμορ αποτελεί ένα «συστατικό» που τους ανανεώνει.

«Δεν νομίζω ότι θα είχα καταφέρει κάτι νωρίτερα. Τα πράγματα συμβαίνουν νομοτελειακά στον χρόνο που πρέπει να συμβούν. Αυτό που μας σμιλεύει είναι η παιδική μας ηλικία, μέχρι πέντε έξι ετών. Τώρα, από αυτή την ηλικία, δεν έχω μνήμες. Είμαι εξαιρετικά αυστηρή με τον εαυτό μου. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, αυτομαστιγωνόμουν. Τώρα όχι τόσο πολύ. Τώρα μου δίνω άφεση. Έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου αφού τόσο μπορούσε, εκείνη τη στιγμή, τόσο έκανε. Τόσο αντιλήφθηκε, τόσο έκανε» είπε αρχικά, ενώ αναφερόμενη στον σύζυγό της, Μάνο Στρατάκη, τόνισε:

«Κάτι που με εκπλήσσει είναι ότι δεν έχουμε χάσει το χιούμορ μας. Γελάμε. Αλλά αυτό θέλει και τους δύο. Και να παίζεις καλή μπαλίτσα, είτε το παράγεις το χιούμορ είτε το γυρίζεις πίσω. Αποσυμφορίζει πάρα πολύ την καθημερινότητα και το δύσκολο της ιστορίας».

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