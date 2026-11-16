Gastrade: Νέο ενεργειακό σχέδιο στη Θράκη με δεύτερο πλωτό σταθμό LNG και ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα ακόμη βήμα προς την ανάπτυξη πρόσθετων υποδομών εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου πραγματοποιεί η Gastrade, προωθώντας τον σχεδιασμό νέου πλωτού τερματικού σταθμού στη Θράκη. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση μελλοντικής δυναμικότητας προς τον ΔΕΣΦΑ, ανοίγοντας ένα νέο στάδιο στη διαδικασία ωρίμανσης της επένδυσης.

Το σχεδιαζόμενο έργο έρχεται να ενισχύσει τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού παραμένει βασική προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της αίτησης, η δεσμευμένη ημερήσια μεταφορική ικανότητα παράδοσης ανέρχεται σε 264,96 εκατ. κιλοβατώρες, ενώ η μέγιστη ωριαία ποσότητα διαμορφώνεται σε 11,04 εκατ. κιλοβατώρες.

Το νέο τερματικό σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στο Θρακικό Πέλαγος, περίπου εννέα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Στον πυρήνα της εγκατάστασης θα βρίσκεται μόνιμα αγκυροβολημένη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG.

Η μονάδα προβλέπεται να διαθέτει τέσσερις δεξαμενές, με συνολική αποθηκευτική ικανότητα από 170.000 έως 185.000 κυβικά μέτρα. Θα μπορεί επίσης να εξυπηρετεί πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου διαφορετικών μεγεθών, ενισχύοντας την ευελιξία εφοδιασμού.

Η σύνδεση με το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων και χερσαίου τμήματος 4,3 χιλιομέτρων.

Με βάση τον σχεδιασμό, η μέση ετήσια παροχή υπολογίζεται σε περίπου 4,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ποσότητα που καταδεικνύει τη δυνητική σημασία της επένδυσης για την ευρύτερη περιφερειακή αγορά.

Η οικονομική διάσταση του έργου συνδέεται με την ανάγκη ανάπτυξης πρόσθετων δυνατοτήτων εισαγωγής και διακίνησης LNG, ιδιαίτερα προς χώρες που αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές τροφοδοσίας.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις διασυνδέσεις με τα γειτονικά ενεργειακά συστήματα. Ωστόσο, η εμπορική επιτυχία τέτοιων επενδύσεων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ζήτηση, οι διαθέσιμες ποσότητες LNG, το κόστος μεταφοράς και οι μακροχρόνιες συμφωνίες δέσμευσης δυναμικότητας από ενδιαφερόμενους χρήστες.

Η υποβολή της αίτησης αποτελεί διαδικαστικό και τεχνικό βήμα, χωρίς να ισοδυναμεί με την τελική επενδυτική απόφαση.

Άλλωστε, στο σχετικό χρονοδιάγραμμα δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της δοκιμής αγοράς ή για την οριστική απόφαση υλοποίησης.

Η ολοκλήρωση περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών δείχνει ότι ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει, αλλά η υλοποίηση θα εξαρτηθεί από τις επόμενες αδειοδοτικές, χρηματοδοτικές και εμπορικές διαδικασίες.

Για την ελληνική ενεργειακή αγορά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη δυνατότητα μετατροπής του νέου σχεδίου σε μια βιώσιμη υποδομή με περιφερειακή εμβέλεια.

Διαβάστε επίσης:

PPC blue app: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα

ICEYE: Επένδυση 35 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για παραγωγή 150 δορυφόρων στην Ελλάδα

Premia Properties: Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω του 1 δισ. ευρώ με επέκταση στον τουρισμό και νέα ακίνητα