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Η ασφάλεια των τροφίμων παραμένει βασική προτεραιότητα για τη βιομηχανία, ωστόσο οι απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις έχουν πλέον πολλαπλασιαστεί. Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, οι κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ολοένα αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον, στο οποίο η ποιότητα του τελικού προϊόντος αποτελεί μόνο μία από τις προϋποθέσεις επιτυχίας.

Η βιομηχανία τροφίμων καλείται πλέον να αποδείξει όχι μόνο ότι παράγει ασφαλή προϊόντα, αλλά και ότι διαθέτει την ικανότητα να αντιμετωπίζει κρίσεις, να περιορίζει τους λειτουργικούς κινδύνους και να διατηρεί την παραγωγική της δραστηριότητα ακόμη και σε περιόδους έντονων αναταράξεων.

Όπως επισημαίνει η Χρύσα Ζορμπάλα, Business Developer Certification της Bureau Veritas Hellas, η νέα πραγματικότητα απαιτεί μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική προσέγγιση, που θα συνδέει την ασφάλεια των τροφίμων με την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Οι κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η εφαρμογή διεθνών προτύπων, όπως τα ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS και IFS, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διακίνηση τροφίμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Bureau Veritas Hellas, η σημασία τους δεν περιορίζεται στην κάλυψη των απαιτήσεων πιστοποίησης. Τα συγκεκριμένα συστήματα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, στη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον περιορισμό περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές απώλειες ή να πλήξουν την αξιοπιστία μιας εταιρείας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αντιμετώπιση της απάτης στα τρόφιμα, του λεγόμενου Food Fraud. Η νοθεία, η αντικατάσταση πρώτων υλών με φθηνότερα συστατικά και οι παραπλανητικές δηλώσεις για τη σύνθεση ή την προέλευση προϊόντων συνιστούν κινδύνους με σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.

Η συστηματική αξιολόγηση των προμηθευτών και ο εντοπισμός πιθανών αδυναμιών στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τον περιορισμό αυτών των φαινομένων.

Παράλληλα, οι νέες καταναλωτικές συνήθειες δημιουργούν πρόσθετες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σχήμα BRCGS Gluten-Free, το οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων χωρίς γλουτένη με συγκεκριμένες απαιτήσεις, διευκολύνοντας τη διαφοροποίηση και την πρόσβαση σε νέες αγορές.

Η κυβερνοασφάλεια μπαίνει στα εργοστάσια

Ένα ακόμη μέτωπο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία είναι η προστασία των ψηφιακών συστημάτων.

Η αυξανόμενη αυτοματοποίηση της παραγωγής και η χρήση ψηφιακών εφαρμογών στην αποθήκευση, τη διακίνηση και την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων αυξάνουν την εξάρτηση των επιχειρήσεων από την τεχνολογία.

Μια κυβερνοεπίθεση ή μια σοβαρή δυσλειτουργία πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει διακοπή της παραγωγής, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και σημαντική οικονομική ζημιά.

Η ευρωπαϊκή οδηγία NIS2 ενισχύει τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ενώ τα πρότυπα ISO/IEC 27001 και ISO 22301 προσφέρουν εργαλεία για την προστασία πληροφοριών και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Για τη βιομηχανία τροφίμων, η ψηφιακή ασφάλεια εξελίσσεται έτσι σε ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα της παραγωγής και την αξιοπιστία απέναντι σε πελάτες και προμηθευτές.

Το ενεργειακό κόστος και οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις

Σημαντικές προκλήσεις προκύπτουν και από την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα κόστους για πολλές επιχειρήσεις τροφίμων, ιδιαίτερα εκείνες που χρησιμοποιούν ενεργοβόρες διαδικασίες παραγωγής, ψύξης και αποθήκευσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, το πρότυπο ISO 50001 παρέχει τη δυνατότητα συστηματικής παρακολούθησης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ενώ το ISO 14001 αφορά την οργανωμένη περιβαλλοντική διαχείριση.

Αντίστοιχα, το ISO 14064 προσφέρει ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο για την ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με την Bureau Veritas Hellas, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι επικείμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η αναμενόμενη τροποποίηση του νόμου 4342/2015 εκτιμάται ότι θα μεταφέρει το βάρος των σχετικών υποχρεώσεων από κριτήρια μεγέθους των επιχειρήσεων στην πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τον σχεδιασμό περισσότερων παραγωγικών μονάδων, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη προσαρμογή τους.

Η πιστοποίηση ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας

Το βασικό συμπέρασμα που αναδεικνύει η Bureau Veritas Hellas είναι ότι η πιστοποίηση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια τυπική διαδικασία για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού.

Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πρόληψης, οργάνωσης και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, με άμεση επίδραση στην αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Όπως υπογραμμίζει η Χρύσα Ζορμπάλα, η μεγάλη πρόκληση για τη βιομηχανία τροφίμων είναι να ενσωματώσει την ασφάλεια των προϊόντων, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα σε μια ενιαία στρατηγική.

Σε μια αγορά όπου οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται και οι απαιτήσεις αυξάνονται, η δυνατότητα μιας επιχείρησης να προβλέπει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις κρίσεις μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την ποιότητα των προϊόντων της.

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