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Κυβερνοεπίθεση με στόχο ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες παγκοσμίως σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Μεταξύ αυτών του CNN, της Zoom, της τράπεζας HSBC, του ΙΚΕΑ και της Salesforce, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων των χρηστών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι χάκερς στόχευαν τα δεδομένα αυτά μέσω της πλατφόρμας Optimizely. Επιχείρησαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής με το διαδικτυακό πορτοφόλι των εισβολέων, να υποκλέψουν αριθμούς καρτών, ενώ οι χρήστες εισήγαγας τα στοιχεία τους, να υποκλέψουν cookies και στιγμιότυπα οθόνης, αλλά και να εγκαταστήσουν κώδικα υποκλοπής δεδομένων σε iPhone.

Την υπόθεση αποκάλυψε τη Δευτέρα ο ερευνητής κυβερνοασφάλειας Scott Helme, ο οποίος εντόπισε κακόβουλο κώδικα JavaScript που είχε ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες των συγκεκριμένων οργανισμών. Σύμφωνα με τα ευρήματά του, ο κώδικας ενεργοποιούνταν κατά την επίσκεψη των χρηστών στις ιστοσελίδες και επιχειρούσε να υποκλέψει ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον ερευνητή κυβερνοασφάλειας ο κακόβουλος κώδικας JavaScript διοχετεύθηκε στις ιστοσελίδες 178 οργανισμών μέσω της πλατφόρμας βελτιστοποίησης Optimizely.

Η επίθεση είχε πολλαπλούς στόχους, καθώς τα κακόβουλα scripts επιχειρούσαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής κρυπτονομισμάτων με ψηφιακά πορτοφόλια των επιτιθέμενων. Παράλληλα, οι δράστες προσπαθούσαν να υποκλέψουν αριθμούς πιστωτικών καρτών κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, να αποκτήσουν πρόσβαση σε cookies χρηστών και να καταγράψουν στιγμιότυπα οθόνης.

Η ενημέρωση της Optimizely

Η Optimizely ανέφερε σε ενημέρωση ότι είχε επιλύσει το πρόβλημα και είχε αφαιρέσει το κακόβουλο λογισμικό, αν και παραμένει ασαφές πόσοι χρήστες υπέστησαν κλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Παραβιάζοντας το λογισμικό, οι χάκερ κατάφεραν να τοποθετήσουν κακόβουλο κώδικα σε ιστότοπους οργανισμών που βασίζονταν στο Optimizely. Αυτό σήμαινε ότι οι επισκέπτες μπορούσαν να εκτεθούν στο κακόβουλο λογισμικό απλώς ανοίγοντας μία ιστοσελίδα.

Η έκθεση URI εντόπισε 188 επηρεασμένα σενάρια ιστότοπων σε 178 οργανισμούς. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης πληρωμές κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 7.040 δολαρίων.

Πώς δρούσε ο κακόβουλος κώδικας

Τα κακόβουλα scripts είχαν σχεδιαστεί για να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες, ανάλογα με τη δραστηριότητα των επισκεπτών. Μεταξύ άλλων, επιχειρούσαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων με τη διεύθυνση ψηφιακού πορτοφολιού των επιτιθέμενων, κατευθύνοντας έτσι τα χρήματα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από αυτούς.

Παράλληλα, ο κώδικας στόχευε στην υποκλοπή αριθμών πιστωτικών καρτών κατά τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών πληρωμής, καθώς και στην κλοπή cookies και στιγμιότυπων οθόνης από τις συσκευές των χρηστών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσπάθεια εγκατάστασης κώδικα εκμετάλλευσης ευπαθειών σε συσκευές iOS. Η συγκεκριμένη λειτουργία αποσκοπούσε στη μόλυνση iPhone, αξιοποιώντας πιθανές αδυναμίες ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος.

Η έκταση και η ποικιλία των ενεργειών δείχνουν ότι η επίθεση δεν περιοριζόταν στην υποκλοπή στοιχείων σύνδεσης ή πληρωμής, αλλά επιχειρούσε να αποκτήσει ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες των συσκευών των επισκεπτών.

Η αντίδραση των εταιρειών

Η Salesforce ανακοίνωσε ότι διερευνά μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε scripts της Optimizely, διευκρινίζοντας ότι τα απενεργοποίησε προληπτικά, προκειμένου να περιορίσει ενδεχόμενους κινδύνους.

Από την πλευρά τους, οι Optimizely, Apple, Zoom, HSBC, Equifax, CNN και IKEA δεν είχαν απαντήσει άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν ακόμη και από τρίτες πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται ευρέως από μεγάλους οργανισμούς, καθώς μια παραβίαση στην αλυσίδα ψηφιακών υπηρεσιών μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο εκατομμύρια επισκέπτες ιστοσελίδων, χωρίς οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με κυβερνοεπίθεση.

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