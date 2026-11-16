Ρωτήστε για τις μετακινήσεις σας – Έρχεται η νέα λειτουργία Ask Maps

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Μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται από σήμερα, στους Χάρτες Google (Google Maps), δίνοντας στους χρήστες και στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναζητούν προορισμούς, να οργανώνουν διαδρομές και να λαμβάνουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις τους μέσα από ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα.

Πρόκειται για το Ask Maps, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των Χαρτών Google, μετατρέποντας την εφαρμογή σε έναν περισσότερο διαδραστικό ψηφιακό βοηθό.

Όπως ανακοίνωσε η Google, η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ανοιχτές ερωτήσεις για καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και να λαμβάνουν άμεσες, εξατομικευμένες απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν διαδοχικές αναζητήσεις.

Μία από τις βασικές δυνατότητες του Ask Maps, αφορά τον σχεδιασμό διαδρομών. Οι χρήστες μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την επόμενη μετακίνησή τους και να ενημερώνονται για την κυκλοφοριακή κίνηση, τυχόν συμβάντα στο οδικό δίκτυο και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η λειτουργία παρέχει πληροφορίες για την επιλογή προορισμού και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτόν. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενώ περιλαμβάνονται εκτιμώμενοι χρόνοι άφιξης, πληροφορίες για διαθέσιμες επιλογές στάθμευσης και εικόνες από την υπηρεσία Street View.

Από την αναζήτηση προορισμών στον σχεδιασμό ημερήσιων προγραμμάτων

Μια ακόμη δυνατότητα του Ask Maps είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων και μετακινήσεων. Οι χρήστες μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ημερήσια προγράμματα, με προτεινόμενες διαδρομές, στάσεις και εκτιμώμενους χρόνους μετακίνησης.

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων, αξιοποιούνται και οι πληροφορίες που προέρχονται από την κοινότητα των Χαρτών Google, διευκολύνοντας την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και την οργάνωση επισκέψεων.

Η νέα λειτουργία ενσωματώνεται επίσης στις προσωπικές λίστες αποθηκευμένων τοποθεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν, μέσω ερωτήσεων, συγκεκριμένα μέρη ανάμεσα σε εκατοντάδες τοποθεσίες που έχουν ήδη αποθηκεύσει, χωρίς να χρειάζεται να εξετάζουν ξεχωριστά κάθε καταχώριση. Για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν από το Ask Maps να τους προτείνει ένα μέρος για brunch μέσα από τις αποθηκευμένες επιλογές τους.

Η διάθεση του Ask Maps ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου 2026 στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με την προσθήκη της νέας λειτουργίας, η Google επεκτείνει την αξιοποίηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στους Χάρτες, συνδυάζοντας την αναζήτηση τοποθεσιών και την πλοήγηση, με τη δυνατότητα συνομιλίας και εξατομικευμένου σχεδιασμού μετακινήσεων.

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