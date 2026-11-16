Θρήνος στην Κρήτη για το 18 μηνών αγοράκι που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης: «Σε μηδέν χρόνο έγιναν όλα» – Συγκλονίζουν οι συγγενείς του (Video)

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Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κρήτη μετά τον θάνατο ενός αγοριού μόλις 18 μηνών, το οποίο κατέληξε έπειτα από κατάποση βενζίνης μέσα στο σπίτι της οικογένειάς του.

Στους γονείς του παιδιού ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, ωστόσο, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Συγγενείς του ζευγαριού μίλησαν για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι, όταν το μικρό αγόρι άνοιξε το ντουλάπι όπου φυλασσόταν το μπουκάλι με τη βενζίνη.

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Live News», συγγενής της οικογένειας περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι η μητέρα βρισκόταν στο μπάνιο και το παιδί ξέφυγε για ελάχιστο χρόνο από την προσοχή της.

«Έφυγε από τα μάτια της μητέρας. Η μητέρα ήταν στο μπάνιο και έπιασε τη βενζίνη και την ήπιε. Και όταν είδε το παιδί ότι δεν ήταν καλά, έπαθε πανικό η κοπέλα. Η κοπέλα είναι σε άθλια κατάσταση. Σε μηδέν χρόνο έγιναν αυτά. Στο μπουκαλάκι ήταν. Πόση ώρα θέλει το παιδί; Ένα παιδί να πάρει ένα μπουκαλάκι να το ανοίξει και να πιει;», δήλωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στους γονείς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους με καλή συμπεριφορά, που δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα. «Έχω βγάλει καθαρά παιδιά, καλά παιδιά. Δεν έχουν πειράξει άνθρωπο. Δεν έχουν ενοχλήσει πουθενά, τίποτα, απολύτως. Τους έκανα επιχειρηματίες, καθαροί επιχειρηματίες. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Όλοι δεν έχουμε στο σπίτι μας βενζίνη; Τα μάτια της δεν ήταν πάνω στο παιδί εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να είναι τα μάτια του γονιού πάνω στο παιδί συνέχεια», είπε.

Από την πλευρά του, ο θείος του μικρού Ζαχαρία αναφέρθηκε και στη δυσκολία των γονιών να διαχειριστούν την τραγωδία: «Είναι μια τραγική κατάσταση. Έχουμε αναστατωθεί όλο το σόι. Οι γονείς είναι συντετριμμένοι. Δεν θέλει πολλή ώρα να γίνει το κακό. Δεν θέλει πολλή ώρα. Μήπως το ήθελαν και αυτοί; Αυτά είναι μαθήματα για τους νέους γονείς. Να προσέχουν πολύ».

Οι δραματικές στιγμές στο σπίτι και η μάχη στο νοσοκομείο

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 15/11. Όπως κατέθεσε η μητέρα, βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τον μικρό Ζαχαρία, όταν εκείνος πρόλαβε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να ανοίξει το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα και να καταπιεί βενζίνη.

Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί το εισήγαγαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τη μάχη που δόθηκε για να σωθεί, το 18 μηνών αγοράκι δεν τα κατάφερε.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

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