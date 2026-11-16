Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

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Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 16/11, στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, όταν ένας μεγάλος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον ομώνυμο κόλπο.

Το μέγεθος του υδροστρόβιλου ήταν τέτοιο, ώστε ήταν ορατός ακόμη και από την Ηγουμενίτσα, από όπου κατεγράφη και το σχετικό βίντεο.

Στα πλάνα, που δημοσίευσε το thespro.gr, ξεχωρίζει η χαρακτηριστική χοάνη του υδροστρόβιλου, η οποία ξεκινά από τα σύννεφα και φτάνει μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας.

Το σχετικό clip αποτυπώνει τη δυναμική του φαινομένου, το οποίο συγκαταλέγεται στις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της ατμοσφαιρικής αστάθειας πάνω από τη θάλασσα.

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