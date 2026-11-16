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16.11.2026 17:20

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Οδυσσέας Δήμας: «Για προσωπική χρήση τα αναβολικά», λέει 

16.11.2026 17:20
odusseas dimas

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, που κατηγορείται για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου και της ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου μία ώρα, απολογούμενος για το κακούργημα και το πλημμέλημα που απαγγέλθηκαν αρχικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μόνο ένα μέρος των σκευασμάτων που βρέθηκαν στο σπίτι του ανήκουν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών από τη WADA και ότι προορίζονταν για προσωπική χρήση

Μετά από συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, είναι αντιμέτωπος και με κατηγορία για χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο γιο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμας ξέσπασε σε κλάματα όταν η ανακρίτρια τον ενημέρωσε για την νέα κατηγορία που του αποδίδεται με θύμα το παιδί του, αρνούμενος ότι του έδωσε απαγορευμένη ουσία

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