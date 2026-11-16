search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:34
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 17:00

Η Lilly αγοράζει την Calytrix Bio για έως και 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια

16.11.2026 17:00
elli lilly farmaka- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η  Eli Lilly συμφώνησε να εξαγοράσει την Calytrix Bio έναντι ποσού έως και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, με σκοπό την επέκταση της ανάπτυξης θεραπειών για σπάνιες μορφές καρκίνου του αίματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιωτικής βιοτεχνολογικής εταιρείας τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά εξαγορών από τον φαρμακευτικό γίγαντα με έδρα την Ινδιανάπολη, καθώς προσπαθεί να διαφοροποιηθεί πέρα ​​από το επιτυχημένο franchise του για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, που αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της εταιρείας.

Η συναλλαγή με την Calytrix, όπως αναφέρει το Reuters,  περιλαμβάνει μια προκαταβολή και πρόσθετες πληρωμές που συνδέονται με ορόσημα κλινικών δοκιμών και κανονιστικών ρυθμίσεων. Η Calytrix δεν αποκάλυψε το ύψος της προκαταβολής ή την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Ο κύριος υποψήφιος της Calytrix είναι μια θεραπεία με αντισώματα σε πρώιμο στάδιο για την ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία και τη μυελοΐνωση – σπάνιες αιματολογικές διαταραχές που προκαλούν την παραγωγή υπερβολικής ποσότητας μη φυσιολογικών αιμοσφαιρίων από τον μυελό των οστών.

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Lilly στην αιματολογία, προσθέτοντας μια πειραματική θεραπεία σε μια επιχείρηση που ήδη περιλαμβάνει το εγκεκριμένο από τον FDA φάρμακο για τον καρκίνο του αίματος Jaypirca.

Διαβάστε επίσης:

Νύχια: Ποιες αλλοιώσεις προειδοποιούν για κρυφές παθήσεις;

Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών: Έκκληση στο υπ. Υγείας για τα κρίσιμα προβλήματα των ασθενών  

ΙΣΑ για Μικροβιακή Αντοχή: 2.000 με 3.000 θάνατοι ετησίως από νοσοκομειακές λοιμώξεις και πολυανθεκτικά μικρόβια





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robert pattinson 88- new
LIFESTYLE

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

agios-padeleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Αναζητείται στη Γαλλία

grammy’s
ΜΟΥΣΙΚΗ

Raye και Rosalia ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

STAMATIS_ZAXAROS_ONE+
MEDIA

One Channel: Ο Σταμάτης Ζαχαρός αρχίζει πάλι εκπομπές, τόσο κράτησε η... συγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:32
robert pattinson 88- new
LIFESTYLE

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

1 / 3