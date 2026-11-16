Η Lilly αγοράζει την Calytrix Bio για έως και 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια

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Η Eli Lilly συμφώνησε να εξαγοράσει την Calytrix Bio έναντι ποσού έως και 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, με σκοπό την επέκταση της ανάπτυξης θεραπειών για σπάνιες μορφές καρκίνου του αίματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιωτικής βιοτεχνολογικής εταιρείας τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά εξαγορών από τον φαρμακευτικό γίγαντα με έδρα την Ινδιανάπολη, καθώς προσπαθεί να διαφοροποιηθεί πέρα ​​από το επιτυχημένο franchise του για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, που αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της εταιρείας.

Η συναλλαγή με την Calytrix, όπως αναφέρει το Reuters, περιλαμβάνει μια προκαταβολή και πρόσθετες πληρωμές που συνδέονται με ορόσημα κλινικών δοκιμών και κανονιστικών ρυθμίσεων. Η Calytrix δεν αποκάλυψε το ύψος της προκαταβολής ή την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Ο κύριος υποψήφιος της Calytrix είναι μια θεραπεία με αντισώματα σε πρώιμο στάδιο για την ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία και τη μυελοΐνωση – σπάνιες αιματολογικές διαταραχές που προκαλούν την παραγωγή υπερβολικής ποσότητας μη φυσιολογικών αιμοσφαιρίων από τον μυελό των οστών.

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Lilly στην αιματολογία, προσθέτοντας μια πειραματική θεραπεία σε μια επιχείρηση που ήδη περιλαμβάνει το εγκεκριμένο από τον FDA φάρμακο για τον καρκίνο του αίματος Jaypirca.

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