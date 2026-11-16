Πενθήμερο σερί στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε o Alpha την Παρασκευή (13/11)

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Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι με την απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολλανδία- Ελλάδα για το Nations League ο Alpha θα διατηρούσε την πρωτοκαθεδρία στις τηλεπροτιμήσεις και την Παρασκευή. Κατάφερε έτσι ένα σερι πέντε ημερών με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Ο ανταγωνισμός στο σύνολο του κατέγραψε απώλειες με τον ΑΝΤ1 να εμφανίζει μονοψήφιο μερίδιο σε καθημερινή για πρώτη φορά από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Με κέρδη «έκλεισε» την ημέρα το ΜΑΚ TV το μερίδιο του οποίο μεταβλήθηκε κατά +0,6 μονάδα σε σχέση με την Πέμπτη, σύμφωνα με τη Nielsen.

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