Τζέιμς Μποντ: Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος πράκτορας 007

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Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιβεβαιώθηκε ως ο νέος Τζέιμς Μποντ. Η ανακοίνωση έγινε από την Amazon.

Ο 40χρονος ηθοποιός θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ ως 007 και έχει ξεπεράσει τους άλλους επικρατέστερους, όπως τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν, Τζος Ο’Κόνορ και Νίκολας Χουλτ, για τον πολυπόθητο ρόλο.

Φέτος ήταν μια ιδιαίτερα πολυάσχολη (και παραγωγική) χρονιά για τον Πάτινσον, καθώς πρωταγωνίστησε μαζί με τη Ζεντάγια στην ταινία «The Drama», υποδύθηκε τον Αντίνοο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και υποδύθηκε τον Αμερικανό τηλεοπτικό παρουσιαστή Κρις Χάνσεν στο Primetime.

Στη συνέχεια, θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Dune: Part Three», την οποία σκηνοθετεί ο Καναδός σκηνοθέτης και τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ.

«Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει»

H ανάρτηση που επιβεβαιώνει τον ρόλο του Ρόμπερτ Πάτινσον ως Τζέιμς Μποντ δείχνει τον Άγγλο ηθοποιό με ένα όπλο στο χέρι, φορώντας σμόκιν.

Robert Pattinson has officially been cast as James Bond. Watch the first teaser for the new 007. https://t.co/iHpGL6SHWM November 16, 2026

Το βίντεο τελειώνει με τις λέξεις: «Ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει».

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp November 16, 2026

«Είναι τιμή ζωής να υποδυθώ τον Τζέιμς Μποντ»

Σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στο Variety, ο Πάτινσον αναφέρει: «Ο James Bond είναι ένας από τους πιο θρυλικούς χαρακτήρες στον κινηματογράφο και το να μου εμπιστεύονται τον 007 είναι τιμή ζωής».

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Ντένις, την Έιμι, τον Ντέιβιντ, την Τάνια και όλους στα Amazon MGM Studios για την πίστη τους σε μένα. Το να πω ότι αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα είναι λίγο».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για αυτή τη συνεργασία και την πρόοδο που έχουμε μπροστά μας με αυτή τη φανταστική ομάδα».

Σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ ανέφερε: «Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στους αξιόλογους ηθοποιούς που μας συνόδευσαν σε αυτό το ταξίδι».

«Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από εξαιρετικό ταλέντο, αλλά μπορεί να υπάρχει μόνο ένας 007. Είμαι πολύ χαρούμενος που καλωσορίζω τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον νέο μας Τζέιμς Μποντ.

Έχει την διαχρονική ψυχή του 007 και φέρνει ένα πνεύμα που είναι εντελώς νέο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

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