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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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16.11.2026 16:56

Έσπασαν τα κοντέρ τα σούπερ μάρκετ: Άλμα πωλήσεων σε τρόφιμα, κατεψυγμένα και γαλακτοκομικά

16.11.2026 16:56
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Ανοδική πορεία διατήρησε η αγορά των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, με τις πωλήσεις σε αξία να καταγράφουν αύξηση 5,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Τα τρόφιμα εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του κλάδου, ενώ αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων σε σχέση με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana, η συνολική αξία πωλήσεων των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) στα σούπερ μάρκετ και υπερμάρκετ, ανήλθε σε 11,592 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, έναντι 10,997 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση περίπου 595 εκατ. ευρώ, η οποία αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη μεγέθυνση της αγοράς. Η άνοδος αυτή προέρχεται και από τις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων, τόσο από εκείνα με σταθερό barcode (Fixed Barcode) όσο και από τα προϊόντα ζύγισης (Random Weight). Ειδικότερα, τα προϊόντα σταθερού barcode που αντιπροσωπεύουν το 78% της συνολικής αγοράς, ενισχύθηκαν κατά 5,3%, ενώ τα προϊόντα ζύγισης, με μερίδιο περίπου 22%, κατέγραψαν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 5,9%.

Η κατηγορία των τροφίμων παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης του συνολικού τζίρου. Αντιπροσωπεύει το 82,7% της συνολικής αγοράς FMCG και εμφάνισε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 5,6% στο εννεάμηνο. Συγκεκριμένα, η αξία των πωλήσεων τροφίμων διαμορφώθηκε σε 9,582 δισ. ευρώ, από 9,074 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια στιγμή, θετική είναι η εικόνα και στις κατηγορίες εκτός τροφίμων, με την προσωπική φροντίδα και ομορφιά (Health & Beauty) να καταγράφει αύξηση 3,8% και τα προϊόντα οικιακής χρήσης (Household) άνοδο 4,6%. Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, ξεχωρίζουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα με αύξηση πωλήσεων σε αξία 8,6%, και τα γαλακτοκομικά με 7,9%. Θετική είναι επίσης η εικόνα στα ποτά χωρίς αλκοόλ (+5,1%), στα συσκευασμένα τρόφιμα (+4,3%) και στα σνακ (+5,4%). Στα προϊόντα οικιακού καθαρισμού και απορρυπαντικά, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 6,1%, ενώ στην προσωπική υγιεινή έφθασε το 3,7%. Σε επίπεδο κατηγοριών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη μέση τιμή ανά μονάδα καταγράφονται στα μη αλκοολούχα ποτά (+3,9%) και στα σνακ (+2,9%), ενώ στα γαλακτοκομικά και στα κατεψυγμένα τρόφιμα οι τιμές παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές.

Αναφορικά με τη σχέση επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την Circana, τα επώνυμα προϊόντα εμφανίζουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τα private label. Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο του 2026, οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5,5%, έναντι 4,7% των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Το μερίδιο των PL διαμορφώθηκε στο 26%, έναντι 26,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 2025 τα PL είχαν εμφανίσει αύξηση πωλήσεων 7,5%, έναντι 5,1% των επώνυμων προϊόντων, ανεβάζοντας το μερίδιό τους στο 26,3%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, τα νησιά εμφανίζουν την ισχυρότερη δυναμική, με αύξηση πωλήσεων 8% στο εννεάμηνο. Ακολουθεί η Αττική με 5,5%, η Κρήτη με 5,4%, η Κεντρική Ελλάδα με 4,4%, η Πελοπόννησος με 4,1%, η Θεσσαλονίκη με 3,9% και η Βόρεια Ελλάδα με 4,4%. Η ιδιαίτερα θετική εικόνα των νησιών, συνδέεται και με την έντονη εποχικότητα της κατανάλωσης. Σύμφωνα με την Circana, το καλοκαίρι του 2026 οι πωλήσεις στα νησιά αυξήθηκαν κατά 10,8%, έναντι 6,5% στην Κρήτη και 4,7% στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ανάλογη διαφοροποίηση καταγράφεται και ανά μέγεθος καταστήματος. Τα υπερμάρκετ άνω των 2.500 τ.μ. σημείωσαν την υψηλότερη ανάπτυξη, με 8,3%, ενώ τα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ. ενισχύθηκαν κατά 6%. Στα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ. η αύξηση ήταν 5%, ενώ στα μεσαία καταστήματα 400-1.000 τ.μ. περιορίστηκε στο 4,3%.

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