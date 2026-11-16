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16.11.2026 16:50

Άγριο ξύλο σε ζωντανή μετάδοση στην Αρμενία – Δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής πιάστηκαν στα χέρια (Video)

16.11.2026 16:50
armenia xylo tv

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Χάος επικράτησε σε τηλεοπτικό πλατό στην Αρμενία, με έναν δημοσιογράφο κι έναν πολιτικό αναλυτή να πιάνονται στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση.

Το βράδυ της Κυριακής, ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραντιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτίν Μκρτσιτγιάν, οι οποίοι είναι πολιτικοί αντίπαλοι, ενεπλάκησαν σε καβγά, πρώτα φραστικά και στη συνέχεια σωματικά, ζωντανά στην αρμενική κρατική τηλεόραση.

Το βίντεο δείχνει τον παρουσιαστή της εκπομπής να προσπαθεί να τους σταματήσει. Ωστόσο, δεν κατάφερε να το κάνει μόνος του, οπότε το προσωπικό παραγωγής επενέβη γρήγορα για να τους χωρίσει.

Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε επειδή ο Μκρτσιτγιάν κατηγόρησε τον Μουραζί ότι παρείχε «σεξουαλικές υπηρεσίες» στον πρώην πρόεδρο Σερζ Σαρκισιάν.

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