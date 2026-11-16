Άγριο ξύλο σε ζωντανή μετάδοση στην Αρμενία – Δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής πιάστηκαν στα χέρια (Video)

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Χάος επικράτησε σε τηλεοπτικό πλατό στην Αρμενία, με έναν δημοσιογράφο κι έναν πολιτικό αναλυτή να πιάνονται στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση.

Το βράδυ της Κυριακής, ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουραντιάν και ο πολιτικός επιστήμονας Χαρουτίν Μκρτσιτγιάν, οι οποίοι είναι πολιτικοί αντίπαλοι, ενεπλάκησαν σε καβγά, πρώτα φραστικά και στη συνέχεια σωματικά, ζωντανά στην αρμενική κρατική τηλεόραση.

🇦🇲 A political discussion on Armenian television turned into a fight Journalist Boris Muradyan and political scientist Harutyun Mkrtchyan got into a brawl live on Armenia’s state television after exchanging insults. https://t.co/0GoFqrlJHE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026

Το βίντεο δείχνει τον παρουσιαστή της εκπομπής να προσπαθεί να τους σταματήσει. Ωστόσο, δεν κατάφερε να το κάνει μόνος του, οπότε το προσωπικό παραγωγής επενέβη γρήγορα για να τους χωρίσει.

Ο καβγάς φέρεται να ξεκίνησε επειδή ο Μκρτσιτγιάν κατηγόρησε τον Μουραζί ότι παρείχε «σεξουαλικές υπηρεσίες» στον πρώην πρόεδρο Σερζ Σαρκισιάν.

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