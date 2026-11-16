Η Super Technologies στο «Champions League» τεχνολογίας και ψυχαγωγίας

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Ποσό 4,5 δισ. ευρώ καταβλήθηκε σε φόρους στις ευρωπαϊκές χώρες, 768 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν στον αθλητισμό και 16,5 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποίησαν οικειοθελώς εργαλεία που διασφαλίζουν ασφαλέστερο παιχνίδι.

Αυτά είναι ορισμένα από τα αποτελέσματα για το 2025 που παρουσιάζονται στην έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιγνίων και Στοιχημάτων

(European Gaming and Betting Association – EGBA), η οποία συγκεντρώνει ορισμένους από τους μεγαλύτερους παρόχους διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη.

Η Super Technologies, μια διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βέλγιο και Πολωνία, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης από τον Ιούλιο του 2026. Μαζί με άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους ομίλους, όπως οι bet365, Flutter, Entain, Betsson και FDJ UNITED, η Super συμβάλλει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προστασία των καταναλωτών, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της αγοράς και την αναβάθμιση των προτύπων του κλάδου.

Ο Borut Petek, Chief Global Affairs Officer της Super Technologies, δήλωσε: «Η επιχειρηματική επιτυχία συνεπάγεται την ευθύνη δημιουργίας ευρύτερης κοινωνικής αξίας. Για εμάς, η προστασία των παικτών δεν αποτελεί απλώς μια κανονιστική υποχρέωση· είναι μια θεμελιώδης επιχειρηματική αρχή».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Super Technologies για θετικό κοινωνικό αποτύπωμα , το Super Foundation επενδύει στην προώθηση του σκακιού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως κύριος χορηγός και συνεργάτης του Grand Chess Tour, η Super συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Γκάρι Κασπάροφ (Garry Kasparov Foundation) για να φέρει κορυφαίους γκρανμαίτρ του σκακιού στο Βουκουρέστι, στη Βαρσοβία και στο Ζάγκρεμπ.

Από τις φορολογικές εισφορές στη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού αθλητισμού

Το 2025, τα μέλη της EGBA κατέβαλαν 4,5 δισ. ευρώ σε φόρους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι 3,8 δισ. ευρώ το 2024. Οι πληρωμές αυτές περιλαμβάνουν φόρους εταιρειών και φόρους τυχερών παιγνίων και συμβάλλουν στη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών. Οι εταιρείες-μέλη απασχολούν επίσης σχεδόν 67.000 εργαζομένους, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι επενδύσεις στον ευρωπαϊκό αθλητισμό ανήλθαν σε 768 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5% σε σύγκριση με το 2024. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει χορηγίες, αθλητικά τέλη και εισφορές, καθώς και πληρωμές για δικαιώματα μετάδοσης (streaming).

Για τη Super, η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται σε συνεργασίες με ορισμένους από τους πιο γνωστούς αθλητικούς συλλόγους στις ευρωπαϊκές χώρες όπου διαθέτει άδειες λειτουργίας.

Στην Ελλάδα, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι όπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, καθώς και ο πρωταθλητής της Euroleague Ολυμπιακός, αλλά και η ΑΕΚ στο μπάσκετ, αποτελούν μέρος του χαρτοφυλακίου συνεργασιών της Superbet, ενώ παράλληλα είναι και ο ονομαστικός χορηγός της 2ης Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, Superbet League 2, αλλά και ονομαστικός χορηγός του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στη Ρουμανία, η Superbet είναι χορηγός της SuperLiga και μιας σειράς ποδοσφαιρικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των πρωταθλητών Ρουμανίας CS Universitatea Craiova, καθώς και των FC Rapid București και FC Dinamo București. Στην Πολωνία, η Superbet χορηγεί πολλούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων οι πρωταθλητές Πολωνίας Lech Poznań και η Wisła Kraków. Στο Βέλγιο, η εταιρεία είναι επίσημος συνεργάτης της Jupiler Pro League και στηρίζει αρκετούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της ιδιαίτερα δημοφιλούς RSC Anderlecht SV, μέσω του brand της Napoleon.

Διαρκώς περισσότεροι πελάτες επιλέγουν να θέτουν όρια στο παιχνίδι

Η οικειοθελής χρήση εργαλείων ασφαλέστερου παιχνιδιού κατέγραψε μία από τις σημαντικότερες αυξήσεις στην έκθεση: 16,5 εκατομμύρια πελάτες επέλεξαν να ενεργοποιήσουν αυτά τα εργαλεία το 2025, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το 2024. Το μερίδιό τους επί της συνολικής πελατειακής βάσης αυξήθηκε από 34% σε 38%. Συμπεριλαμβανομένων των πελατών που διαθέτουν υποχρεωτικά εργαλεία σε ισχύ, το σύνολο έφτασε τα 28,2 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 5%.

Τα όρια καταθέσεων αποτέλεσαν το πιο δημοφιλές εργαλείο οικειοθελούς χρήσης, αντιπροσωπεύοντας το 61% των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Άλλες διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν χρονικά όρια, υπενθυμίσεις για τον χρόνο που δαπανάται στο παιχνίδι, αυτοαποκλεισμό, φραγές προϊόντων και όρια απωλειών ή πονταρισμάτων. Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν τους πελάτες να θέτουν τα δικά τους όρια και να παρακολουθούν στενότερα τον χρόνο και τα χρήματα που δαπανούν στις πλατφόρμες τυχερών παιγνίων και αθλητικού στοιχηματισμού.

Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί μέτρο και βιώσιμης ανάπτυξης

Η Super συμπληρώνει τις τυπικές δικλίδες ασφαλείας του κλάδου με τεχνολογία για τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων. Η εταιρεία έχει ενσωματώσει το GameScanner, που αναπτύχθηκε από τη Mindway AI, σε όλες τις αγορές της. Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, νευροεπιστήμη και αξιολογήσεις ειδικών για την ανάλυση των μοτίβων παιχνιδιού και την επισήμανση συμπεριφορών που ενδέχεται να υποδηλώνουν κίνδυνο.

Η υλοποίηση αυτή αντανακλά μια προσέγγιση στην οποία η προστασία των παικτών αποτελεί διαρκή επένδυση που υπερβαίνει την απλή κανονιστική συμμόρφωση. Ο έγκαιρος εντοπισμός δεικτών κινδύνου επιτρέπει σε εξειδικευμένες ομάδες να παρέχουν υποστήριξη προσαρμοσμένη στις συνθήκες κάθε πελάτη.

«Η επιχειρηματική επιτυχία συνεπάγεται την ευθύνη δημιουργίας ευρύτερης κοινωνικής αξίας. Για εμάς, η προστασία των παικτών δεν αποτελεί απλώς μια κανονιστική υποχρέωση· είναι μια θεμελιώδης επιχειρηματική αρχή. Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι πελάτες προστατεύονται και ενδυναμώνονται ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Αυτή η φιλοσοφία καθοδήγησε τη μετάβασή μας από την αντιδραστική παρέμβαση στην προληπτική δράση. Συνδυάζοντας εξειδικευμένες ομάδες με προηγμένη τεχνολογία, επιδιώκουμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τον κίνδυνο και να παρέχουμε υποστήριξη προτού προκύψει βλάβη», δήλωσε ο Borut Petek, Chief Global Affairs Officer της Super Technologies.

Πρωτοβουλίες με αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες

Οι συνεισφορές των μελών της EGBA στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη θεραπεία για την πρόληψη και τη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με τα τυχερά παίγνια ανήλθαν σε 98,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένες κατά 52% σε σχέση με το 2024.

Ξεχωριστά, οι δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και κοινωνικές πρωτοβουλίες ανήλθαν συνολικά σε 186,6 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 19% από το προηγούμενο έτος.

Τα τελευταία επτά χρόνια, το Super Foundation έχει δωρίσει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, στηρίζοντας πρωτοβουλίες στους τομείς του αθλητισμού, της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, ωφελώντας άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Η αποστολή του επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων, τη στήριξη λιγότερο προβεβλημένων αθλημάτων, τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την ποιοτική εκπαίδευση, καθώς και την παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη.

Η εκπαίδευση μέσω του σκακιού αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Ιδρύματος, βασισμένη στην πεποίθηση ότι το παιχνίδι αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής ανάπτυξης, που διδάσκει στρατηγική, πειθαρχία και κριτική σκέψη σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Από το 2019, το Super Foundation είναι κύριος χορηγός και συνεργάτης του Grand Chess Tour, του κορυφαίου σιρκουί που συνίδρυσε ο Γκάρι Κασπάροφ, το οποίο φέρνει τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου στο Βουκουρέστι, τη Βαρσοβία και το Ζάγκρεμπ.

Πιο πρόσφατα, το Super Foundation υπέγραψε μια ιστορική διετή συμφωνία συνεργασίας ύψους 800.000 ευρώ με την Ευρωπαϊκή Σκακιστική Ένωση (European Chess Union), για τη χρηματοδότηση κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων και την ανάπτυξη του σκακιού σε επίπεδο βάσης σε ολόκληρη την ήπειρο.

Σχεδόν 30 εκατομμύρια εξατομικευμένα μηνύματα ασφαλέστερου παιχνιδιού

Το 2025, τα μέλη της EGBA απέστειλαν 94,8 εκατομμύρια μηνύματα ασφαλέστερου παιχνιδιού. Από αυτά, τα 29,6 εκατομμύρια ήταν εξατομικευμένα με βάση τη στοιχηματική συμπεριφορά των πελατών, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2024.

Η έκθεση παρακολουθεί επίσης τις επακόλουθες αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών υψηλού κινδύνου. Στις 30 ημέρες μετά το πρώτο τους εξατομικευμένο μήνυμα, το 22% ενεργοποίησε ένα νέο εργαλείο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του αυτοαποκλεισμού, ενώ ένα επιπλέον 5% αυστηροποίησε τα όρια ενός υπάρχοντος εργαλείου.

«Ένας βιώσιμος κλάδος που διατηρεί τους παίκτες ασφαλείς εξαρτάται από μία προϋπόθεση: οι παίκτες να βρίσκονται εντός της ρυθμιζόμενης αγοράς. Όλο και περισσότερο, πολλοί δεν βρίσκονται. Η αύξηση του παράνομου τζόγου στην Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη βιωσιμότητα του κλάδου μας και υπονομεύει ακριβώς τις δικλείδες προστασίας και την κοινωνική αξία που προσφέρουν οι αδειοδοτημένοι πάροχοι και περιγράφονται σε αυτή την έκθεση», δήλωσε ο Pierre Tournier, μεταβατικός Γενικός Γραμματέας της EGBA.

Στην έκτη έκδοσή της, η έκθεση της EGBA παρουσιάζει συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά, την προστασία των παικτών και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η EGBA είναι μια ένωση με έδρα τις Βρυξέλλες που συνεργάζεται με εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Τα μέλη της κατέχουν συλλογικά 401 άδειες σε 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.