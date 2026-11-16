Έρευνα του βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για μήνυμα του Ράσελ Μπραντ από τη φυλακή

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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα για το εάν ο Ράσελ Μπραντ έχει παραβιάσει τους κανόνες της φυλάκισής του, αφού ο ο καταδικασμένος κωμικός κοινοποίησε ένα μήνυμα στο οποίο ισχυριζόταν ότι δεν είναι ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα λίγες μέρες μετά την ετυμηγορία και την απόδοση ποινής από δικαστήριο.

Η σύζυγος του Μπραντ, Λόρα Μπραντ, διάβασε ένα μήνυμα από τον βιαστή σύζυγό της σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι τους στο YouTube, στο οποίο ισχυριζόταν: «Δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία έχω φυλακιστεί».

Ένας κρατούμενος θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τους κανόνες εάν παρέχει σχόλια σε μέλος της οικογένειάς του που γνωρίζει ότι θα δημοσιευτούν.

Ερωτηθείς για τα σχόλια, ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Αυτό είναι σαφώς απαράδεκτο και διερευνάται επειγόντως. Αναμένουμε να ληφθούν μέτρα εάν διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει τους κανόνες. Απαγορεύεται αυστηρά στους κρατούμενους να κάνουν δηλώσεις που προκαλούν δυσφορία στα θύματα και η ομιλία στα μέσα ενημέρωσης επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

«Οι κρατούμενοι δεν μπορούν να παρακάμψουν αυτούς τους κανόνες ζητώντας από κάποιον άλλο να δημοσιεύσει τα σχόλιά τους… Αυτό διερευνάται επειγόντως. Αναμένουμε να ληφθούν μέτρα εάν έχουν παραβιαστεί οι κανόνες».

Ο Μπραντ, 51 ετών, εκτίει ποινή φυλάκισης 10,5 ετών, αφότου καταδικάστηκε για μία κατηγορία βιασμού και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ στις 5 Νοεμβρίου.

Στο μήνυμά του, ο Μπραντ ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί από τις φυλακές κατηγορίας Β στο Γουόντσγουορθ στο νοτιοδυτικό Λονδίνο στις φυλακές χαμηλότερης κατηγορίας Γ, Λίτλχεϊ, στο Κέιμπριτζσαϊρ – μια φυλακή για άνδρες που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα.

Διαβάζοντας το μήνυμα, η Λόρα Μπραντ είπε: «Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι ένοχος για τα αδικήματα για τα οποία έχω φυλακιστεί, οπότε κάτι περίεργο συμβαίνει».

Το μήνυμά του πρόσθετε: «Είμαι φυλακισμένος στο HMP Littlehey, βρίσκομαι στη μεγαλύτερη φυλακή σεξουαλικών παραβατών στην Ευρώπη. Τα καλά νέα είναι ότι έχω ήδη δει ότι το προσωπικό εδώ είναι δυνατό, ευγενικό και αφοσιωμένο. Και όσο για τους συγκρατούμενούς μου, τώρα ξέρω ότι δεν είμαι σε θέση να κρίνω κανέναν».

«Δεν ξέρω ποιοι άλλοι άνθρωποι εδώ είναι αθώοι, και αυτοί που είναι, είναι άνθρωποι που ο Χριστός πέθανε για να τους σώσει, όπως εσύ και εγώ, ας αγαπάμε όλοι, ας προσευχόμαστε και ας συγχωρούμε ο ένας τον άλλον όπως μας συγχώρεσε ο Θεός».

Απαντώντας στο βίντεο τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, δήλωσε στο Sky News: «Τα εγκλήματά του είναι αποτρόπαια και φρικτά. Νομίζω ότι είναι αηδιαστικό, παρεμπιπτόντως, το γεγονός ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια σήμερα στα σχόλιά του. Καμία μεταμέλεια, καμία συμπάθεια για τα θύματα. Απλώς αηδιαστικά σχόλια».

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, οι κρατούμενοι οφείλουν να υποβάλουν επίσημη αίτηση μέσω του διοικητή τους εάν επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τα μέσα ενημέρωσης.

Πηγές από τις φυλακές ανέφεραν ότι οι ισχύοντες κανόνες ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερωθούν για να εμποδίσουν τους ανθρώπους να δημοσιεύουν σχόλια σε κανάλια YouTube μέσω των οποίων ένας κρατούμενος ή η οικογένειά του μπορεί να επωφεληθεί μέσω χορηγίας ή διαφήμισης.

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