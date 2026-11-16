Επιμένει ο Γεωργιάδης να αρνείται ότι υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο – Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ

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Στο πόρισμα Τσεβά παρέπεμψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όταν ρωτήθηκε για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, μία ημέρα πριν από την 53η επέτειο των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ο υπουργός δήλωσε ότι παραμένει πιστός στα συμπεράσματα του πορίσματος, ενώ σχολίασε και την προγραμματισμένη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις επετειακές εκδηλώσεις.

Τι είπε για τους νεκρούς

«Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την ύπαρξη νεκρών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, το οποίο συντάχθηκε το 1974, «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον». Το πόρισμα παρόλα αυτά καταγράφει θανάτους και τραυματισμούς γύρω από τον χώρο του Πολυτεχνείου από τη δράση των δυνάμεων καταστολής.

«Το Πολυτεχνείο οδήγησε στην πτώση του Παπαδόπουλου»

Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με το εάν αμφισβητεί τα ίδια τα γεγονότα της εξέγερσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη».

ΕΛΑΣ: Αθλιότητα η αναπαραγωγή της ακροδεξιάς αφήγησης

«Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

«53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος.

Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό. Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που κάποιοι μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία και διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες.

Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και Ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν.

Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια».

Τσουκαλάς: Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης, συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα

«Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν “δεν υπήρχαν νεκροί” στο Πολυτεχνείο», αναφέρει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς και ρωτά αν ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί «με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας».

«Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία;», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους» πως «τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας».

«Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία».

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