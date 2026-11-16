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Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Δύο μεγάλες αλλαγές και δημόσια διαβούλευση για «όσο χρειαστεί»

16.11.2026 16:17
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Ο πρωθυπουργός, μετά από εισήγηση του υπουργού ΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου, άλλαξε εκ βάθρων την πρόβλεψη για κεντρική θεσμοθέτηση 197 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 13 περιφέρειες ενότητες της χώρας, πρόβλεψη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχη και «γαλάζιους» δημάρχους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με οκτώ δημάρχους του βόρειου τομέα της Αθήνας σημείωσε ότι για το ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης αποφασίστηκαν τρεις σημαντικές αλλαγές, όπως έχει γράψει το topontiki.gr. Συγκεκριμένα:

  • Μόνο όποιοι δήμοι το επιθυμούν θα κάνουν χρήση του εργαλείου της μεταφοράς συντελεστή
  • Η μεταφορά θα γίνεται μόνο εντός του ίδιου δήμου και όχι από άλλον δήμο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και σχετική αλλαγή στη νομοθεσία
  • Για όσους δήμους επιθυμούν να εκμεταλλευτούν το εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή, η δημόσια διαβούλευση των 13 μελετών δεν σταματά στις αρχές Ιανουαρίου 2027 καθώς ο πρωθυπουργός τους διαβεβαίωσε ότι θα έχουν όσο χρόνο θέλουν για να προτείνουν τις απαραίτητες αλλαγές στις μελέτες που τους αφορούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε, επίσης, στους δημάρχους ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για αποζημιώσεις προκειμένου να απαλλοτριωθούν χώροι για κοινόχρηστες χρήσεις, όπως πλατείες, ούτε για κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα.

Αναφορά που έγινε προκειμένου να μην απορρίψουν εν μια νυκτί το εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν δεν προέκυψαν μόνο από τις αντιδράσεις των δημάρχων που διαφωνούν με τον τρόπο που επιλέχθηκε για «νεκρανάσταση» του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης αλλά και από τα σοβαρά λάθη που εντόπισαν οι δήμαρχοι στη μελέτη που έχει βγει σε διαβούλευση για την περιοχή του βόρειου τομέα της Αθήνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις απόψεις δημάρχων που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον θεσμό αλλά διαφωνούν με τη φαραωνική επιλογή που αναδύθηκε μέσα από τις μελέτες που έγιναν με ευθύνη του ΤΕΕ.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δήμαρχος του βόρειου τομέα της Αθήνας που επιθυμεί για τον δήμο του τη χρησιμοποίηση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, επεσήμανε κατά τη σύσκεψη στο Μαξίμου ότι δεν μπορούν τέτοια ζητήματα να τίθενται οριζόντια και καταλυτικά και μάλιστα δύο χρόνια πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028.

Το επόμενο βήμα είναι οι δήμοι της χώρας να εξετάσουν ενδελεχώς τις προβλέψεις των μελετών και σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες αλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις μελέτες που προκήρυξε το ΤΕΕ, οι 197 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 51  Δημοτικές Ενότητες καλύπτουν 26,87 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, ενώ η πρόσθετη δόμηση που προβλέπεται από τις αυξήσεις των συντελεστών δόμησης ανέρχεται σε 4,57 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

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