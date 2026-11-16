Συντελεστής μεταφοράς δόμησης: Οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν αν θα κάνουν χρήση του και μόνο μέσα στα όρια του ίδιου δήμου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με δύο σημαντικές διαβεβαιώσεις αποχώρησαν από το Μαξίμου οι επτά δήμαρχοι που με επιστολή τους προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχαν εκφράσει την κάθετη αντίθεσή τους στις προβλέψεις για μεταφορά συντελεστή δόμησης στις περιοχές τους.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους δημάρχους ότι η μεταφορά του συντελεστή δόμησης θα γίνει μόνο σε όσους δήμους συμφωνήσουν. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα γίνεται μεταφορά συντελεστή από δήμο σε δήμο παρά μόνον εντός του ίδιου δήμου.

Όπως έγραψε το topontiki.gr, με την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά από πρόταση του υπουργού ΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου, διαγράφεται η πρόβλεψη για κεντρική θεσμοθέτηση 197 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) σε 13 περιφέρειες ενότητες της χώρας, όπως παρουσιάστηκαν από τις μελέτες που έγιναν με προκήρυξη του ΤΕΕ και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Για όσους δημάρχους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, αλλά διαφωνούν με τις προβλέψεις των μελετών, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός τους διαβεβαίωσε πως θα δοθεί παράταση στη δημόσια διαβούλευση για όσο χρόνο χρειαστούν προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα κλείσει στις αρχές Ιανουαρίου 2027 όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανέφεραν οι κυβερνητικοί κύκλοι.

Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη, υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100%, και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης – Το τουρκολιβυκό μνημόνιο αντίκειται στο διεθνές Δίκαιο

Νέο χτύπημα από Σαμαρά: «Ψευδεπίγραφο το δίλημμα Μητσοτάκης ή ποιος, χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης» λέει ο Θανάσης Σκορδάς

ΕΛΑΣ: Αποχώρησε στέλεχος της Θεσσαλονίκης – Μιλά για «άνιση μεταχείριση και οργανωτικά προβλήματα», διαφωνίες και με την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος