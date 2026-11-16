Αναβολικά: Συμπληρωματική δίωξη στον Οδυσσέα Δήμα για τον 15χρονο γιο του, ξέσπασε σε κλάματα στην απολογία του

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Ολοκληρώθηκε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση των αναβολικών και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει η συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου προπονητή, η οποία αφορά τη φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών στον ανήλικο γιο του. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, ο Οδυσσέας Δήμας αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σημερινής απολογίας, όταν η ανακρίτρια τον ρώτησε σχετικά με τον γιο του, ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε κλάματα.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε νωρίτερα και ο Πύρρος Δήμας, προκειμένου να συμπαρασταθεί στον αδελφό του κατά τη δύσκολη αυτή δικαστική διαδικασία.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι οποίοι θα κρίνουν τα επόμενα βήματα ως προς την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου.

Ο πρώην προπονητής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στην κατοχή του Οδ.Δήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία φαίνεται να μην είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά ενώ κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο 58χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του προπονητή για να προμηθεύεται και να χορηγεί σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες.

Κατά την κατηγορία, η παράνομη δραστηριότητα του κατηγορούμενου αφορά την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο Οδ.Δήμας είπε στους αστυνομικούς ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν δεν είναι αναβολικά και ήταν για δική του χρήση λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Όπως δήλωσε ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος «οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές». Η υπεράσπιση του πρώην προπονητή, αρνείται πλήρως ότι διακινούσε φάρμακα ή ουσίες και τονίζει ότι το επίμαχο διάστημα δεν ήταν καν προπονητής.

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