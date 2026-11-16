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16.11.2026 13:22

ΕΛΑΣ: Αποχώρησε στέλεχος της Θεσσαλονίκης – Μιλά για «άνιση μεταχείριση και οργανωτικά προβλήματα», διαφωνίες και με την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος

16.11.2026 13:22
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Με ανάρτησή της στο facebook έκανε γνωστή την αποχώρησή της από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – και από μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και από μέλος του κόμματος – η Χρυσή Γκαβανίδου, στέλεχος της Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος του Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών.

Εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής της κάνει λόγο για «άνιση μεταχείριση» και «οργανωτικά προβλήματα» στην Θεσσαλονίκη, που «υποβαθμίζουν τον αγώνα των μελών». Παράλληλα καταθέτει τη διαφωνία της για την πρόταση του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος λέγοντας πως η πρόταση της ΕΛΑΣ είναι «win win» δηλαδή «είναι μια πρόταση στήριξης δανειοληπτών και Τραπεζών ταυτόχρονα» αλλά σύμφωνα με την ίδια «δεν υπάρχει ρεαλιστικά αμοιβαία επωφελής λύση στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους». «Οι πιστωτές» αναφέρει «χρόνια τώρα, τράπεζες, fund, SPV έχουν καταχρηστική συμπεριφορά έναντι των δανειοληπτών» αλλά στην ΕΛΑΣ «δεν συμπεριέλαβαν προτάσεις των κινημάτων και συγκεκριμένα του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών για την άμεση στήριξη των δανειοληπτών από τα κοράκια».

Απευθυνόμενη δε προς τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνει τα εξής:

«Στην δεύτερη ευκαιρία κ. Πρόεδρε της ΕΛ.Α.Σ, θα ενώναμε δυνάμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των Πιστωτών. Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας. Ο αγώνας είναι κοινωνικός και αφορά 3.500.000 πολίτες θύματα των οικονομικών πολιτικών της Κυβέρνησης της ΝΔ».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Χρυσής Γκαβανίδου:

ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι μετά από σειρά γεγονότων και διαφωνιών αποχώρησα από την ΕΛ.Α.Σ., ως μέλος Εθνικού Συμβουλίου & ως απλό μέλος του κόμματος. 

Η άνιση μεταχείριση και τα οργανωτικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα υποβαθμίζουν τον αγώνα των μελών κι αυτό προβληματίζει σε πολλά επίπεδα. Όταν καθιερώνονται οι ανισότητες στη βάση του κόμματος, χάνεται η ελπίδα για ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή. Οι προκλήσεις και οι διακρίσεις είναι προσβλητικές και θίγουν αγώνες ετών, απαξιώνοντας ένα μέρος της κοινωνίας που είχε την ελπίδα μέσα από την ΕΛ.Α.Σ. να διεκδικήσει την ανατροπή. 

Στο Νομοσχέδιο Πιερρακάκη η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ, win win είναι μια πρόταση στήριξης δανειοληπτών και Τραπεζών ταυτόχρονα. 

Δεν υπάρχει ρεαλιστικά αμοιβαία επωφελής λύση στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους.

Οι πιστωτές Χρόνια τώρα, τράπεζες, fund, SPV έχουν καταχρηστική συμπεριφορά έναντι των δανειοληπτών. 

Δεν συμπεριέλαβαν προτάσεις των κινημάτων και συγκεκριμένα του Πανελλήνιου Κινήματος Δανειοληπτών Πολιτών για την άμεση στήριξη των δανειοληπτών από τα κοράκια.

Ο αγώνας συνεχίζεται στους δρόμους. 

Στην δεύτερη ευκαιρία κ. Πρόεδρε της ΕΛ.Α.Σ, θα ενώναμε δυνάμεις με τους όρους των πολιτών που καθορίζονται από τις σημερινές συνθήκες και όχι με τους όρους των Πιστωτών. 

Δεν θα συμβιβαστούμε σε προτάσεις κομμάτων που δεν προστατεύουν τις περιουσίες μας.

Ο αγώνας είναι κοινωνικός και αφορά 3.500.000 πολίτες θύματα των οικονομικών πολιτικών της Κυβέρνησης της ΝΔ.

Συνεχίζω αλληλέγγυα με φίλους, συναδέλφους και συνδικαλιστές. Παραμένω ενεργή στον Συνδικαλισμό και στα Κινήματα.

Υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα στους συμπολίτες μου και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την προστασία των Δανειοληπτών και την συνοχή της κοινωνίας μας χωρίς κομματική ταυτότητα. 

ΥΓ

Το αίτημα διαγραφής μου εστάλη ηλεκτρικά στις 8 Νοεμβρίου 2025 στη διεύθυνση myelas με κοινοποίηση στον υπεύθυνο Θεσσαλονίκης και όχι στις 13 όπως δημοσιεύτηκε.

Χρυσή Ν.Γκαβανίδου 

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