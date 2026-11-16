ΕΝΟΤΗΤΑ: Σφοδρή κριτική στη ΓΣΕΕ για την αδράνεια και την απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος

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Την ηγεσία της ΓΣΕΕ για την απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών απέναντι στην ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση επικρίνει η «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής», με αφορμή το συλλαλητήριο που προγραμματίζεται για τις 9 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Παράλληλα, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος και ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της σημερινής ηγεσίας της ΓΣΕΕ θέτει η «ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στις 9 Δεκεμβρίου έρχεται έπειτα από τρία χρόνια ουσιαστικής απουσίας από τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων.

Όπως επισημαίνει, η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και το ενεργειακό κόστος συρρικνώνουν εδώ και χρόνια τα εισοδήματα, χωρίς η Συνομοσπονδία να έχει αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για μια συντονισμένη κοινωνική αντίδραση.

Η παράταξη εκτιμά ότι η εξαγγελία του συλλαλητηρίου, μετά τις πρόσφατες παρουσίες εκπροσώπων της ΓΣΕΕ σε διεθνείς κινητοποιήσεις, αποτελεί καθυστερημένη προσπάθεια ανάκτησης του συνδικαλιστικού της ρόλου.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η περιορισμένη συμμετοχή εργαζομένων σε κινητοποιήσεις αντανακλά τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης προς τη σημερινή ηγεσία. Μάλιστα, σημειώνει ότι στο παρελθόν η παρουσία του ΠΑΜΕ στις συγκεντρώσεις κάλυπτε την οργανωτική αδυναμία της ΓΣΕΕ.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στη στάση του προεδρείου απέναντι στις απεργιακές κινητοποιήσεις, με την ΕΝΟΤΗΤΑ να θεωρεί ότι η επίκληση της θέσης «η απεργία δεν είναι αυτοσκοπός» συνέβαλε στην αποδυνάμωση των συλλογικών διεκδικήσεων.

Αιχμές διατυπώνονται και για την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, με ερωτήματα σχετικά με τη δημοσιότητα των πρόσφατων εκλογικών διαδικασιών και τη δημόσια εκπροσώπησή της. Η παράταξη ζητά ένα ουσιαστικό καταναλωτικό κίνημα, που θα παρεμβαίνει απέναντι στην αισχροκέρδεια και δεν θα περιορίζεται σε τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες

Η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι απαιτείται η συγκρότηση μιας ευρύτερης Κοινωνικής Συμμαχίας, με συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικά αιτήματα και σαφές χρονοδιάγραμμα διεκδικήσεων.

Στο επίκεντρο των προτάσεών της βρίσκονται η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η μείωση της ενεργειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών, η ουσιαστική πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και η δημιουργία ενός ισχυρού καταναλωτικού κινήματος.

Ειδικά για τα εργατικά ατυχήματα, ασκεί κριτική στη ΓΣΕΕ ότι περιορίζεται στην έκδοση ανακοινώσεων μετά από κάθε τραγωδία, αντί να αναλαμβάνει προληπτικές πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων.

Η παράταξη ανακοινώνει ότι, στη βάση αυτών των θέσεων, θα συμμετάσχει στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου 2026, στηρίζοντας κινητοποιήσεις που ενισχύουν τη συσπείρωση των εργαζομένων.

Τέλος, καταγγέλλει επιθέσεις του προέδρου της ΓΣΕΕ εναντίον της στις τελευταίες συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων, επισημαίνοντας ότι οι παραταξιακές κατηγορίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές συγκυρίες.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ καταλήγει ότι η συνέχιση της σημερινής πορείας οδηγεί τη ΓΣΕΕ σε περαιτέρω κοινωνική και θεσμική απαξίωση, τονίζοντας την ανάγκη επανασύνδεσης του συνδικαλιστικού κινήματος με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

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