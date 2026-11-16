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16.11.2026 13:33

Νέο παραλήρημα Δρυμιώτη για Σαμαρά: «Πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι με τις άσπρες μπλούζες»

16.11.2026 13:33
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Στα όρια της απρέπειας κινούνται πλέον οι επιθέσεις του δημοσιολόγου Ανδρέα Δρυμιώτη σε βάρος του Αντώνη Σαμαρά, με την τελευταία από αυτές να ξεπερνά την πολιτική κριτική και να περνά στο επίπεδο του ad hominem.

Μιλώντας στο Action 24, ο Α. Δρυμιώτης ενόψει της ίδρυσης του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού είπε ότι «κίνητρό του είναι το μίσος και αυτό δεν ελέγχεται. […] Πες ότι παίρνει 3% και παίρνει 10 βουλευτές – το μάξιμουμ ήταν 4,78% με την Πολιτική Άνοιξη που ήταν άφθαρτος. Ελπίζει ότι θα είναι ρυθμιστής για να πει παραχωρώ τους βουλευτές μου αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν θα του κάνει τη χάρη και θα πάει σε νέες εκλογές. Αυτό θα είναι άλλη μια προδοσία του Σαμαρά. Από πού ως πού θες να διώξεις τον άνθρωπο που από τότε που ανέλαβε τα ηνία τη ΝΔ είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις κι έχει κερδίσει όλες τις εκλογές; Πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι με τις άσπρες μπλούζες, είναι καθαρό γινάτι του Σαμαρά».

Μάλιστα, κατηγόρησε τον Μεσσήνιο πολιτικό ότι «πουλάει και πατριωτισμό. Πόση θητεία έκανε ο κ. Σαμαράς ως φαντάρος; Δύο μήνες έκανε και επειδή έγινε φασαρία έκανε άλλους 4. Πατριώτης είναι αυτός που σέβεται τους θεσμούς. Ποιος θεσμούς σεβάστηκε ο Σαμαρας όταν δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό με 35% τον Τσίπρα; Εγώ που δεν χωνεύω τον Τσίπρα αν ήμουν πρωθυπουργούς θα του παρέδιδα την εξουσία. Σέβεσαι τη λαϊκή ετυμηγορία, δεν κάνεις το χατίρι του Τσίπρα».

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