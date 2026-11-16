Built to Last: Η TP Greece συνεχίζει να στηρίζει την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού

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Ο Οκτώβριος, μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, αποτελεί κάθε χρόνο μια σημαντική υπενθύμιση της αξίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Με κεντρικό μήνυμα «Built to Last», η TP Greece συνέχισε και φέτος τις δράσεις της στο πλαίσιο του Pink October, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία τους. Το φετινό μήνυμα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η φροντίδα της υγείας δεν περιορίζεται σε έναν μήνα ευαισθητοποίησης, αλλά αποτελεί μια διαρκή επιλογή που μας συνοδεύει σε κάθε στάδιο της ζωής μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η TP Greece προσέφερε 1.000 δωρεάν υπερήχους μαστού, σε γυναίκες εκτός της εταιρείας, με δυνατότητα συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας της καμπάνιας. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά με τη συμμετοχή γυναικών εκτός εταιρείας, ενώ η παροχή δωρεάν υπερήχων μαστού στους εργαζομένους της συμπλήρωσε φέτος 14 χρόνια, αναδεικνύοντας τη συνέπεια και τη μακροχρόνια δέσμευση της TP Greece στην πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η TP Greece συμμετείχε για 9η χρονιά στο Greece Race for the Cure ως Official Volunteer Sponsor, στηρίζοντας ως έμπρακτα τον θεσμό που εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί άμεσα με την κινητοποίηση του κόσμου και την ευαισθητοποίησή του για τον καρκίνο του μαστού. Περισσότερα από 320 άτομα συμμετείχαν στη φετινή ομάδα της εταιρείας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της αλληλεγγύης.

Οι πρωτοβουλίες της TP Greece για τον Pink October αποτυπώνουν μια διαχρονική προσπάθεια με μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 5.000 εγγραφές για υπερήχους μαστού σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι από 2.800 έλεγχοι, ενώ οι ολοκληρωμένοι υπέρηχοι έχουν αυξηθεί κατά 138% μέσα σε πέντε χρόνια. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία της συνέχειας και της ενίσχυσης δράσεων που φέρνουν την πρόληψη πιο κοντά σε περισσότερες γυναίκες.

Στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας, η TP Greece διοργάνωσε στις 23 Οκτωβρίου εσωτερική εκδήλωση ενημέρωσης για το Pink October, με τη συμβολή και την υποστήριξη του TP Women Committee. Μέσα από επιστημονικές συζητήσεις και προσωπικές ιστορίες αναδείχθηκαν η διαδρομή μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, τα επόμενα ιατρικά βήματα, καθώς και ο σημαντικός ρόλος των φροντιστών, προάγοντας έτσι τη σωστή ενημέρωση και την ενδυνάμωση των γυναικών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία στα γραφεία της TP Greece στον Πειραιά και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης από τους εργαζομένους. Στη συζήτηση συμμετείχαν η ψυχοθεραπεύτρια Τάνια Κουρτίδου, η μαστολόγος Δρ. Ευφροσύνη Πανοπούλου και εθελόντρια-φροντίστρια από το Κ.Ε.Φ.Ι. Αθήνας.

Την ίδια ημέρα, η εταιρεία πραγματοποίησε το καθιερωμένο TP Wears Pink Day σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά, τη συμβολική δράση ευαισθητοποίησης στις εγκαταστάσεις της, καλώντας τους εργαζομένους της να συμμετάσχουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος του Pink October.

Μέσα από τις δράσεις της, η TP Greece υπογραμμίζει ότι η ενημέρωση, η τακτική προληπτική παρακολούθηση και η επικοινωνία με τον γιατρό αποτελούν σημαντικά βήματα για την έγκαιρη διάγνωση. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της TP Greece, «Citizen of the World», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην προώθηση της ευημερίας και της υγείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η TP στην Ελλάδα είναι μέλος του Ομίλου TP , παγκόσμιου ηγέτη στην παροχή digital business services, που επιδιώκει σταθερά να συνδυάζει την πιο προηγμένη τεχνολογία με την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, προσφέροντας απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στα μεγαλύτερα brands του κόσμου και τους πελάτες τους. Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εταιρείας, βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη, περιλαμβάνει από front-office εξυπηρέτηση πελατών, μέχρι λειτουργίες back-office, συμπεριλαμβανομένων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού υψηλής αξίας. Παράλληλα, ηTP προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες collections, διερμηνείας και localization, visa και recruitment process outsourcing. Οι ομάδες της αποτελούνται από πολύγλωσσους, εμπνευσμένους και παθιασμένους experts και advisors, σε περισσότερες από 100 χώρες, ενώ η παρουσία του Ομίλου σε τοπική κλίμακα του επιτρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο σε κοινότητες, πελάτες και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου: www.tp.com .