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16.11.2026 12:56

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ορίστηκε επίκουρος ανακριτής και δικαστικός αστυνομικός για την έρευνα

16.11.2026 12:56
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Με την ενίσχυση της ανακριτικής διαδικασίας συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, η δράση του οποίου φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με δικαστικές πληροφορίες, για την υποβοήθηση του έργου της γ’ ειδικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση ορίστηκε επίκουρος ανακριτής.

Επιπλέον, στην ανακριτική διαδικασία επιστρατεύεται δικαστικός αστυνομικός (του πολιτικού τομέα) με γνώσεις οικονομικών και λογιστικής, που, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα συνδράμει στην εκτέλεση ανακριτικών πράξεων, υποβοηθώντας τεχνικά και επιστημονικά το έργο της κύρια ανάκρισης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 πρόσωπα και, παρά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των απολογιών των 16 συλληφθέντων, η δικαστική διερεύνηση έχει αρκετό δρόμο μπροστά της.

Αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, η γ’ ειδική ανακρίτρια αναμένεται να προσδιορίσει τις επόμενες κινήσεις της-στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται – εφόσον η ίδια το κρίνει αναγκαίο – η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για εμπλεκόμενα πρόσωπα, εκτός από την κλήτευση προσώπων που βρίσκονται στη δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση είναι έξι. Πρόκειται για δύο λογιστές, έναν δικηγόρο, έναν φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, έναν επιχειρηματία κι έναν μεσάζοντα που φέρεται να είχε δημιουργήσει δεξαμενή «αχυρανθρώπων».

Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

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