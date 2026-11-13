Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή δύο λογιστές και ο δικηγόρος για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

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Τρία ακόμη εντάλματα προσωρινής κράτησης εξέδωσε η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το οποίο, με «όχημα» εταιρείες-βιτρίνες που είχαν ως διαχειριστές «αχυρανθρώπους», φαίνεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη φυλακή οδηγούνται δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και 48χρονος δικηγόρος, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Με τις τρεις νέες προφυλακίσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση ανέρχονται συνολικά σε έξι.

Πρόκειται – εκτός από τους τρεις παραπάνω που απολογήθηκαν τελευταίοι – για 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, 33χρονο επιχειρηματία και 56χρονο που φέρεται να είχε ρόλο «στρατολόγου» των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και ορισμένοι με χρηματικές εγγυήσεις από 5 έως 20 χιλιάδες ευρώ.

Τι υποστήριξαν ο δικηγόρος και οι δύο λογιστές

Αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που του αποδίδονται εμφανίστηκε κατά την απολογία του ο δικηγόρος, υποστηρίζοντας ότι η φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση περιορίζεται στην άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και στην εκτέλεση εντολών που λάμβανε από πελάτες του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν είχε καμία σχέση με κυκλώματα «αχυρανθρώπων» ή με τη δημιουργία εικονικών εταιρικών σχημάτων. Όπως φέρεται να υποστήριξε, η συνεργασία του αφορούσε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, για τις οποίες του είχαν ανατεθεί συγκεκριμένες νομικές ενέργειες, τις οποίες διεκπεραίωνε στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Από την πλευρά του, ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα, είτε ως μέλος είτε ως αρχηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογήθηκε ότι οι υπηρεσίες που παρείχε περιορίζονταν αποκλειστικά σε εργασίες μισθοδοσίας κι ότι δεν αναλάμβανε άλλες φορολογικές εργασίες για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Όπως φέρεται να ανέφερε, είχε συνεργασία με 9 εταιρείες, οι οποίες εμφάνιζαν συνολικές οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ, διευκρινίζοντας ότι τα χρέη αυτά βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε προσωπική σχέση με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Την κατηγορηματική άρνησή του ως προς τις πράξεις που του αποδίδονται διατύπωσε κι ο 55χρονος συνάδελφός του, ο οποίος νοσηλευόταν τα προηγούμενα 24ωρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από πρόβλημα υγείας που επικαλέστηκε και μετέβη το μεσημέρι συνοδεία αστυνομικών στα δικαστήρια.

Ο 56χρονος που φέρεται να στρατολογούσε «αχυρανθρώπους»

Νωρίτερα, κατά τη σημερινή (3η) μέρα της μαραθώνιας διαδικασίας, απολογήθηκε και προφυλακίστηκε 56χρονος, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει ρόλο «στρατολόγου» κάποιων «αχυρανθρώπων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές που συνδέονται με τις επιχειρήσεις στις οποίες φέρεται να είχε εμπλοκή ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ. Κατά την απολογία του, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος. Όπως ανέφερε, είχε έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας και της εμπειρίας που είχε αποκτήσει στον συγκεκριμένο τομέα. Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, επισήμανε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ή γνώριζε τις οφειλές τους.

Ελεύθεροι δύο «αχυράνθρωποι»

Κατά τη σημερινή μέρα απολογήθηκαν και δύο πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονταν σε εταιρικά σχήματα ως διαχειριστές ή εταίροι, χωρίς να έχουν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα («αχυράνθρωποι»). Μεταξύ αυτών είναι 27χρονη, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι της είχαν αναφέρει πως θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ για ένα διάστημα λάμβανε χρήματα. Όπως απολογήθηκε, άρχισε να ανησυχεί όταν έφτασαν στα χέρια της δικαστικά έγγραφα σχετικά με οφειλές εταιρειών με τις οποίες εμφανιζόταν να έχει σχέση. Τότε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, την καθησύχασαν λέγοντάς της να κάνει μια εξουσιοδότηση, με τη διαβεβαίωση ότι θα τακτοποιούσαν την υπόθεση.

Ο δεύτερος είναι 45χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται από τον Οκτώβριο του 2022 σε συνολικά 21 νομικά πρόσωπα – ως διαχειριστής σε 15 και ως εταίρος ή μέλος σε άλλα 6. Τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα φέρονται να συσσώρευσαν οφειλές ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος δεν διέθετε περιουσιακά στοιχεία και μέχρι τότε βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχοντας ενταχθεί σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής στήριξης.

Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε εικονικά εταιρικά σχήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή στις επιχειρήσεις στις οποίες εμφανιζόταν.

Συνεχίζεται η κύρια ανάκριση

Με τις σημερινές αποφάσεις ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 16 προσώπων που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος. Η υπόθεση, ωστόσο, έχει ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά της.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα, με τη διαδικασία της κύριας ανάκρισης να συνεχίζεται. Η ανακρίτρια αναμένεται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και των ευρημάτων της έρευνας ώστε να προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ή να αποστείλει κλήσεις σε απολογία, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της ποινικής δικονομίας.

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