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12.11.2026 23:13

Τρίτη εξωσυζυγική σχέση για τον Τζένσεν Χουάνγκ αποκαλύπτει το Reuters – Εργαζόταν και αυτή στην Nvidia

12.11.2026 23:13
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Νέα στοιχεία για την προσωπική ζωή του πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρνει στο «φως» το Reuters, αποκαλύπτοντας ότι είχε και τρίτη εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που εργαζόταν στην εταιρεία. Η αποκάλυψη προστίθεται στις δύο ήδη γνωστές σχέσεις, μία εκ των οποίων συνδέεται με υποψίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για πιθανή κινεζική κατασκοπεία.

Σε δημοσίευμα της Πέμπτης, που βασίζεται σε δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα της τρίτης γυναίκας, ούτε η θέση που κατείχε στην Nvidia. Επίσης, δεν αναφέρεται πότε η εν λόγω γυναίκα βρισκόταν σε σχέση με τον Χουάνγκ, ούτε αν αυτή η σχέση έχει ολοκληρωθεί.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της, χωρίς αποτέλεσμα. Επίσης, δεν έλαβε απάντηση από την εταιρεία ή την Κίμπερλι Πάουελ, η οποία είχε συνδεθεί με τις προηγούμενες αποκαλύψεις.

Οι δύο γνωστές σχέσεις και οι αντιδράσεις

Οι δύο γυναίκες που είχαν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι η Άλις Χουάνγκ, για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διατηρούν υποψίες περί κινεζικής κατασκοπείας, και η Κίμπερλι Πάουελ.

Ούτε η Nvidia, ούτε ο Τζένσεν Χουάνγκ έδωσαν απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα του Reuters. Χωρίς ανταπόκριση έμεινε και το αίτημα του πρακτορείου προς εκπρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου, ενώ η Άλις Χουάνγκ δεν ήταν διαθέσιμη για σχολιασμό.

Σε δήλωσή του στις 8 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ είχε επιβεβαιώσει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, μετά τις αναφορές για την Άλις Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το όνομά της.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ζήτημα της διαδοχής του στην ηγεσία της Nvidia. Η εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία, βρισκόταν υπό τη διοίκηση του Χουάνγκ επί δεκαετίες, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής προφανής διάδοχος.

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