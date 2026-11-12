Νέο Market Pass πριν από τα Χριστούγεννα με αναδρομικά έως 1.000 ευρώ

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Στο νέο Market Pass, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, αλλά και στην παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την υπουργό, η νέα ενίσχυση για την αγορά τροφίμων προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τα Χριστούγεννα, καλύπτοντας περίπου 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση τις ανάγκες και τα μέλη κάθε νοικοκυριού, με τη μέση μηνιαία παροχή να εκτιμάται στα 60 ευρώ. Ιδιαίτερα αυξημένη θα είναι η πρώτη πληρωμή, καθώς η αναδρομική ισχύς του μέτρου ανεβάζει τη μέση καταβολή περίπου στα 1.000 ευρώ.

Η αλλαγή αφορά και τον τρόπο διάθεσης της βοήθειας. Αντί για τα τυποποιημένα πακέτα τροφίμων που διανέμονταν μέσω του πρώην ΤΕΒΑ, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν κουπόνια για αγορές από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές. Με το νέο μοντέλο, οι πολίτες θα επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται, χωρίς τις ουρές και τις διαδικασίες παραλαβής που προκαλούσαν στιγματισμό. Η κ. Μιχαηλίδου στάθηκε και στη συμφωνία με τις ευρωπαϊκές Αρχές, χάρη στην οποία κατέστη δυνατή η αναδρομική χορήγηση των ποσών.

Στεγαστική κρίση: 47 παρεμβάσεις και ανάγκη για περισσότερα διαθέσιμα σπίτια

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στο στεγαστικό ζήτημα, με την υπουργό να αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι νοικιάζουν κατοικία, ιδίως οι νεότερες ηλικίες. Όπως ανέφερε, τρεις στους δέκα Έλληνες κατοικούν σε μισθωμένα ακίνητα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συνολικά 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής.

Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται η επιστροφή ενοικίου, καθώς και τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω». Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων κατοικιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της πίεσης. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του «Ανακαινίζω» επιδιώκεται να διατεθούν ξανά στην αγορά περίπου 14.000 ακίνητα που σήμερα παραμένουν εκτός χρήσης.

Από πρώην στρατόπεδα σε νέες κοινωνικές κατοικίες

Νέες δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης αναζητά το υπουργείο και σε ανενεργές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μέσα από συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία περίπου 2.400 κοινωνικών κατοικιών, με πόρους από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Οι προετοιμασίες για την αξιοποίηση δύο πρώην στρατοπέδων έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι σχετικές μελέτες πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, ενώ οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή αναδόχων τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του 2027.

Η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην κατασκευή διαμερισμάτων, αλλά προβλέπει ολοκληρωμένες οικιστικές ενότητες με ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και βασικές εξυπηρετήσεις, όπως βρεφονηπιακούς σταθμούς και μίνι μάρκετ. Η πρόθεση είναι οι νέες κατοικίες να αποτελούν μέρος των υφιστάμενων πόλεων και να μη δημιουργούν αποκομμένους οικισμούς κοινωνικής στέγασης.

Το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες των ενοίκων. Θα λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη η ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας ή παιδιού με αναπηρία. Με βάση τις προβλέψεις του προγράμματος, το κοινωνικό μίσθωμα θα κινείται στο 50%-60% της αντίστοιχης εμπορικής τιμής.

Δημόσια ακίνητα στο μοντέλο της Κοινωνικής Αντιπαροχής

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η Κοινωνική Αντιπαροχή, για την οποία οι πρώτες προκηρύξεις διαγωνισμών αναμένονται τον Φεβρουάριο του 2027. Οι αρχικές παρεμβάσεις θα αφορούν δημόσια ακίνητα στη Νέα Ιωνία, τη Νέα Σμύρνη, την Πεύκη και την Παιανία.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, η διαδικασία προβλέπει συμμετοχή ιδιωτών, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την ανέγερση των κατοικιών και θα αποκτούν δικαίωμα αξιοποίησης του 70% του συνολικού αριθμού τους. Το υπόλοιπο 30% θα παραχωρείται για κοινωνική μίσθωση. Έτσι, στην ίδια πολυκατοικία θα μπορούν να διατίθενται διαμερίσματα τόσο με εμπορικούς, όσο και με κοινωνικούς όρους ενοικίασης.

Η τοποθέτηση Μιχαηλίδου για τον Τσαβδαρίδη

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξής της, η υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Η κ. Μιχαηλίδου διαχώρισε τη νομική από την ηθική διάσταση μιας υπόθεσης, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που αποκτά η δεύτερη όταν διακυβεύονται ζητήματα ιδιαίτερης ευαισθησίας, όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οποιαδήποτε σχετική υπόθεση αγγίζει χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, οι οποίοι έχουν επενδύσει σε αυτές προσπάθεια και αγωνία.

Η υπουργός έκρινε ορθή την απόφαση του κ. Τσαβδαρίδη να παραιτηθεί, προσθέτοντας ότι εξίσου σωστή ήταν η αποδοχή της παραίτησης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

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