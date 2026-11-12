Τσίπρας σε επιχειρηματίες: «Η διαφθορά και τα σκάνδαλα υπονομεύουν την υγιή επιχειρηματικότητα» – Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ

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Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, νέα ρύθμιση 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και μείωση του κόστους ρεύματος για τις επιχειρήσεις έως και 30% σε ετήσια βάση, πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδήλωση του Κύκλου Νέων Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών.

O πρόεδρος της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά και τα σκάνδαλα υπονομεύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, επιβαρύνουν την κοινωνία και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον ανταγωνισμό.

Όπως ανέφερε, η υγιής επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες κυριαρχίας των καρτέλ και απουσίας ουσιαστικού ανταγωνισμού. Κατηγόρησε, παράλληλα, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι ενίσχυσε τις μεγάλες επιχειρηματικές συγκεντρώσεις, αφήνοντας σημαντικό μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτός χρηματοδότησης.

«Να τελειώνουμε με την οικονομία των καρτέλ και να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο», τόνισε, περιγράφοντας την ανάγκη για μια διαφορετική αναπτυξιακή πολιτική, με κανόνες, διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

Ταμείο Σύγκλισης με 25 δισ. ευρώ επενδύσεις σε τέσσερα χρόνια

Κεντρική πρόταση στην παρέμβασή του ήταν η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, θα διαθέτει 3 δισ. ευρώ ετησίως για τη στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την ονομασία του Ταμείου με αυτό που περιέγραψε ως υπαρξιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας: τη διαρκή απόκλισή της από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Όπως εξήγησε, η αρχική χρηματοδότηση των 3 δισ. ευρώ ετησίως θα μπορούσε, μέσω μόχλευσης με αναλογία περίπου 1 προς 2, να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους 25 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι η διοχέτευση κεφαλαίων σε παραγωγικές δραστηριότητες και σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι η αξιολόγηση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο ύψος των κεφαλαίων που εισρέουν στην οικονομία, αλλά να εξετάζει και το αποτύπωμά τους στην εγχώρια παραγωγή.

Όπως ανέφερε, θα πρέπει να μετράται η συμμετοχή των εγχώριων προμηθευτών, η μεταφορά τεχνολογικής γνώσης και ο αριθμός των μικρότερων επιχειρήσεων που αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες του ανταγωνισμού και των προμηθειών.

«Η ανάπτυξη μετριέται στην παραγωγική δύναμη που αφήνει πίσω της μία κυβέρνηση», σημείωσε, περιγράφοντας ένα αναπτυξιακό μοντέλο που, όπως υποστήριξε, δεν θα εξαντλείται στους δείκτες και στους ρυθμούς μεγέθυνσης, αλλά θα κρίνεται από τη δυνατότητα της οικονομίας να παράγει και να δημιουργεί ευκαιρίες για περισσότερες επιχειρήσεις.

Ρύθμιση 120 δόσεων και «δεύτερη ευκαιρία» για τις επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση «δεύτερη ευκαιρία» για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες τους.

Διευκρίνισε ότι η πρόταση δεν αφορά μια επανάληψη των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα και οι οποίες, όπως υποστήριξε, καλύπτουν παλαιές οφειλές, αφήνοντας εκτός τα νέα χρέη.

Σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε, η ρύθμιση θα προβλέπει αποπληρωμή σε 120 δόσεις, με επιτόκιο 5,8%, διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, ενώ θα περιλαμβάνει κίνητρα που θα επιβραβεύουν τη συνέπεια των επιχειρήσεων στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικές διακρίσεις.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση του ενεργειακού κόστους έως 30%

Ένα ακόμη βασικό σκέλος των προτάσεων αφορά το ενεργειακό κόστος, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε δυσβάσταχτο για τις επιχειρήσεις.

Η πρότασή του προβλέπει τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαμηλότερες και περισσότερο σταθερές τιμές, χωρίς να είναι εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις της αγοράς και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδέεται και με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση της δευτερογενούς αγοράς ενέργειας και των μακροχρόνιων συμβολαίων.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί γρήγορη μείωση των τιμών στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος των επιχειρήσεων έως και 30% σε ετήσια βάση.

Η μείωση του ενεργειακού κόστους, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η νέα ρύθμιση οφειλών αποτελούν, σύμφωνα με την παρουσίασή του, βασικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Η υγιής επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες καρτέλ»

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέφερε στην παρέμβασή του την κριτική του για τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά δεν αποτελεί μόνο θεσμικό και πολιτικό πρόβλημα, αλλά έχει και άμεσο οικονομικό κόστος. Όπως υποστήριξε, δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, περιορίζει τις ευκαιρίες για τις μικρότερες επιχειρήσεις και ευνοεί όσους έχουν ήδη ισχυρή θέση στην αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενίσχυσε την οικονομία των καρτέλ, ενώ δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στις αναπτυξιακές ευκαιρίες. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε ότι απαιτούνται στοχευμένες χρηματοδοτήσεις, νέοι χρηματοδοτικοί θεσμοί και επενδύσεις σε κλάδους όπου η χώρα διαθέτει πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Περιέγραψε, παράλληλα, ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται σε κανόνες, διαφάνεια και ευκαιρίες για το σύνολο των επιχειρήσεων, αντί να στηρίζεται στη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Το ψηφιακό έλλειμμα και η τεχνητή νοημοσύνη στις ελληνικές επιχειρήσεις

Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε και στην ανάγκη τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χαμηλή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις.

Επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2025, σύμφωνα με τα οποία μόλις το 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, έναντι 19,95% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συγκεκριμένο χάσμα, όπως σημείωσε, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς η τεχνολογική προσαρμογή συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ανέφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα πεδία στα οποία μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, όπως η αξιολόγηση των αναγκών μιας επιχείρησης, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων, τα αναλυτικά εργαλεία, η κυβερνοασφάλεια και οι εφαρμογές στην παραγωγική διαδικασία.

Η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων, σύμφωνα με την πρόταση που παρουσίασε, θα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός συνολικού σχεδίου στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογικές και παραγωγικές απαιτήσεις.

Ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στην παραγωγή

Συνολικά, η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα είχε ως βασικό άξονα την ανάγκη μετάβασης από ένα μοντέλο που, όπως υποστήριξε, ευνοεί τα καρτέλ και τη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος, σε μια οικονομία με ισχυρότερη παραγωγική βάση και μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, οι στοχευμένες χρηματοδοτήσεις, η ρύθμιση των οφειλών, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η τεχνολογική αναβάθμιση συνθέτουν τις βασικές παρεμβάσεις που παρουσίασε.

Το κεντρικό επιχείρημα του πρώην πρωθυπουργού ήταν ότι η ανάπτυξη δεν θα πρέπει να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση τους οικονομικούς δείκτες, αλλά με βάση την παραγωγική δυνατότητα που δημιουργείται, τις νέες αγορές που ανοίγονται για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για το σύνολο της οικονομίας.

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