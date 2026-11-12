Γεωργιάδης για ΕΚΑΒ και Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια στους διασώστες και καταγγελίες για bullying

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Νέα παρέμβαση για το περιστατικό με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξαπολύοντας αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
Με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός συνεχάρη τους διασώστες για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων κατά τη διαχείριση του περιστατικού, αλλά και για την απόφασή τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισαν από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε «απολύτως πρωτοφανές» το να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει πλέον «ξεπεράσει κάθε όριο».
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε:
«Συγχαίρω τους διασώστες του ΕΚΑΒ και για την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων στην διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη/επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας παρά το bullying της @ZoeKonstant και για το θάρρος τους να την καταγγείλουν.
Είναι πάντως απολύτως πρωτοφανές να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ από την άσκηση των καθηκόντων του.
Η συμπεριφορά της κυρίας Προέδρου έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο.»
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