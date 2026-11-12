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12.11.2026 23:36

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία – Προειδοποιήσεις για νέο πόλεμο με το Ιράν

12.11.2026 23:36
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Προετοιμασίες για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν πραγματοποιούν οι ΗΠΑ, με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων (CENTCOM) να προειδοποιεί το Ισραήλ για πιθανή επιχείρηση ευρείας κλίμακας το προσεχές διάστημα. Την πληροφορία μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν γίνει και προς τις χώρες του Κόλπου, με σύσταση να τεθούν σε αυξημένη επιφυλακή.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη, γράφοντας στο Truth Social: «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού».

Η στρατιωτική κινητοποίηση και τα τρία αεροπλανοφόρα

Την ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή επιβεβαίωσε, μιλώντας στο i24NEWS, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάννυ Ντανόν. «Παρατηρούμε εκτεταμένες προετοιμασίες από την πλευρά των ΗΠΑ: Μετακινούν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή και θέτουν τις πρεσβείες τους σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε.

Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt αναμένεται να καταπλεύσει στην περιοχή το σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας σε τρία τον συνολικό αριθμό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων που θα βρίσκονται εκεί.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει περίπου 200 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ενώ δύο αεροπλανοφόρα επιχειρούν στην περιοχή και επίκειται η άφιξη του τρίτου.

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ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 23:47
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Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία – Προειδοποιήσεις για νέο πόλεμο με το Ιράν

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