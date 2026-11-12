Euroleague: «Πάρτι» του Ολυμπιακού στην Sunel Arena με σόου Φουρνιέ και ιστορικό ρεκόρ Βεζένκοβ, 101-72 τη Ντουμπάι

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Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Ντουμπάι, την οποία συνέτριψε με 101-72 στη SUNEL Arena, για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Εβάν Φουρνιέ να σημειώνει 28 πόντους και τον Σάσα Βεζένκοβ να προσθέτει άλλους 20, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν με εμφατικό τρόπο στις επιτυχίες, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 8-3.

Η ομάδα του Πειραιά κυριάρχησε με όπλα την εξαιρετική αμυντική λειτουργία και την υψηλή ευστοχία της, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους της. Αντίθετα, η Ντουμπάι του Τσάβι Πασκουάλ παρουσίασε απογοητευτική εικόνα, γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα της στη διοργάνωση.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έφτασε τις οκτώ νίκες σε 11 αγώνες, έχοντας 3-2 εντός έδρας και 5-1 εκτός, ενώ η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υποχώρησε στο 7-4, με επιμέρους απολογισμό 3-2 εντός και 4-2 εκτός έδρας.

Φουρνιέ από άλλον πλανήτη με 28 πόντους

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος σταρ άφησε πίσω του τις προηγούμενες άστοχες εμφανίσεις του από την περιφέρεια, όταν είχε μετρήσει 2/12 τρίποντα απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και 3/12 κόντρα στο Μαρούσι, επιστρέφοντας σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Σε 26 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα συμμετοχής, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, έχοντας 5/6 βολές, 4/6 δίποντα και 5/7 τρίποντα. Παράλληλα, πρόσθεσε 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, υποπίπτοντας σε 2 λάθη.

Η εντυπωσιακή εμφάνισή του αποτυπώθηκε και στον δείκτη αξιολόγησης, καθώς συγκέντρωσε 28 μονάδες στο PIR, αποτελώντας τον πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης.

Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοβ – Ξεπέρασε τον Σπανούλη

Εξίσου καθοριστική ήταν η παρουσία του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος συνδύασε την εξαιρετική του εμφάνιση με ένα ιστορικό επίτευγμα.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού σημείωσε 20 πόντους και ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη, κατακτώντας την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου στη EuroLeague.

Ο Βεζένκοβ αστόχησε στα δύο πρώτα τρίποντα που επιχείρησε, ωστόσο στη συνέχεια βρήκε τον ρυθμό του και ήταν απόλυτα εύστοχος στις υπόλοιπες προσπάθειές του.

Σε 21 λεπτά συμμετοχής, είχε 20 πόντους, με 2/4 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, επιβεβαιώνοντας την καθοριστική συμβολή του στην επιβλητική νίκη των Πειραιωτών.

Κυριαρχία από το πρώτο ημίχρονο και εντυπωσιακά ποσοστά

Ο Ολυμπιακός έθεσε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, αξιοποιώντας την αμυντική του πίεση και μετατρέποντας τα λάθη των αντιπάλων σε εύκολους πόντους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» πήραν 11 πόντους από τα πέντε λάθη της Ντουμπάι, αποκτώντας προβάδισμα με 25-18 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Η επιθετική αποτελεσματικότητα της ελληνικής ομάδας ήταν εντυπωσιακή και στη συνέχεια, με το σκορ του ημιχρόνου να διαμορφώνεται στο 57-43.

Στο πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, με 6/10 τρίποντα (60%), ενώ η αποτελεσματικότητά του στα δίποντα αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της εμφάνισής του.

Η κυριαρχία των Πειραιωτών έγινε ακόμη πιο έντονη στην τρίτη περίοδο, όταν η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 32 πόντους (88-56), μετατρέποντας το τελευταίο δεκάλεπτο σε τυπική διαδικασία.

Το τελικό 101-72 αποτύπωσε την εικόνα της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να συνδυάζει την επιθετική του πολυφωνία με την απαραίτητη αμυντική συνέπεια.

Καμπενγκέλε ο καλύτερος της Ντουμπάι – Άστοχος ο Μούσα

Από την πλευρά της Ντουμπάι, ο Καμπενγκέλε ήταν ένας από τους λίγους παίκτες που ξεχώρισαν, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος στα 24 λεπτά που αγωνίστηκε.

Αντίθετα, ο Τζάναν Μούσα δεν κατάφερε να βρει επιθετικό ρυθμό, μένοντας στους 9 πόντους, με 2/2 βολές, 2/7 δίποντα και μόλις 1/8 τρίποντα. Ολοκλήρωσε την παρουσία του με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος.

Η χαμηλή ευστοχία βασικών παικτών της Ντουμπάι, σε συνδυασμό με την αδυναμία της να περιορίσει τους Φουρνιέ και Βεζένκοβ, δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός, αντίθετα, παρουσίασε αισθητά βελτιωμένα ποσοστά στα σουτ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του, ενώ διατήρησε υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης στην άμυνα, στοιχεία που αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά της ευρείας επικράτησής του.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72.

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