Μυθικό deal του Παναθηναϊκού με τη Novibet για το όνομα του γηπέδου στον Βοτανικό

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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Novibet για τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου στο Βοτανικό για τα επόμενα επτά χρόνια, έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Το deal, το οποίο είναι ένα από τα ιστορικότερα του ελληνικού αθλητισμού και το οποίο αφορά τα δικαιώματα εμπορικής ονομασίας του νέου γηπέδου του «τριφυλλιού», ολοκλήρωσαν ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Σταθόπουλος και η ομάδα του.

Παράλληλα, η σχετική συμφωνία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης συνολικά.

Η σημαντική αυτή επένδυση θα επιφέρει τεράστια αλλαγή στον Παναθηναϊκό από κάθε άποψη και ιδιαίτερα σε επίπεδο οικονομικής ευρωστίας και αυτάρκειας.

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