Πετιλόν για το κύκλωμα φοροδιαφυγής: «Μία γυναίκα είναι υπεύθυνη για ότι μου συνέβη» (video)

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Μία γυναίκα είναι αυτή που φέρεται να έμπλεξε τον Ερρίκο Πετιλόν στο κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Ο Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αναφέρθηκε στην συγκεκριμένη γυναίκα η οποία ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν είναι αυτή την οποία είχαν «φωτογραφήσει» ως ένα πρώην μοντέλο και πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες.

«Δεν τη θεωρώ, είναι υπεύθυνη. Και μόνο που τη σκέφτομαι θυμώνω. Έκλεινε τα κινητά και δεν την έβρισκα. Επί 2,5-3 χρόνια προσπαθούσα να τη βρω και ξαφνικά έρχονται εδώ εισαγγελέας και το ελληνικό FBI, σπίτι μου, εγώ τους άνοιξα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, και τους είπε “παιδιά πάμε”. Δεν ήξερα ότι πάω για κρατούμενος» περιέγραψε.

Μιλώντας στον Alpha, ο Πετιλόν πρόσθεσε ότι «ανησυχήσαμε εμείς που ήμασταν κρατούμενοι. Μόλις αυτό ξεκαθάρισε και έφυγα από το δικαστήριο με περιοριστικούς όρους, άρχισε η ανακούφιση».

«Αν δεν με βγάζεις και στο ζητάω 3 χρόνια, ποιος είναι υπεύθυνος; Εγώ; Που δεν μπορώ να βγω, που έκανα το λάθος και έδωσα τα στοιχεία μου σε αυτή;» συμπλήρωσε για την ίδια γυναίκα, την οποία δεν κατονόμασε.

Οταν ρωτήθηκε αν το πρόσωπο αυτό ήταν πρώην μοντέλο, το διέψευσε. «Οχι, είναι άλλο πρόσωπο. Στη δική μου υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο που έχει ακουστεί, δεν ισχύει».

Συνεχίζοντας για την δική του υπόθεση, είπε: «σκέφτομαι να φτιάξω το δικό μου μέλλον, δεν έχω καμία διάθεση να παρανομήσω ξανά, δεν θέλω ποτέ βρεθώ ξανά σε τέτοια θέση. Το μόνο που προσπαθώ εδώ και 2-3 χρόνια που είμαι σε ισορροπία με το διπολικό σύνδρομό μου, είναι να βοηθήσω τον κόσμο με 4 διπλώματα ψυχολογίας από το Γέιλ που τα έχω στον τοίχο μου και να ανοίξω συμβουλευτικό-θεραπευτικό χώρο για την ψυχική υγεία».

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