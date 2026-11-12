Η Ελλάδα πριν από το Instagram: Οι θρυλικές αφίσες του ΕΟΤ αποκτούν νέα ζωή

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Πώς διαφημιζόταν η Ελλάδα πριν από τα social media και τις ψηφιακές καμπάνιες; Χιλιάδες αφίσες, φωτογραφίες, τουριστικοί οδηγοί και σπάνια τεκμήρια του ΕΟΤ συγκεντρώνονται πλέον σε ένα ψηφιακό αρχείο, ενώ ένα τρισδιάστατο μουσείο προσφέρει ένα ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού.

Πριν από τα Instagram stories, τα ταξιδιωτικά βίντεο και τις φωτογραφίες που συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, υπήρχαν οι αφίσες του ΕΟΤ.

Ένα ελληνικό νησί, ένα αρχαίο μνημείο, μια χαρακτηριστική εικόνα από τη ζωή στην Ελλάδα. Χρώματα, σχέδια και φωτογραφίες που ταξίδευαν στο εξωτερικό και δημιουργούσαν την επιθυμία για διακοπές σε έναν τόπο που πολλοί δεν είχαν ακόμη γνωρίσει.

Ήταν η εποχή που η εικόνα της Ελλάδας έφτανε στους υποψήφιους επισκέπτες μέσα από έντυπες διαφημιστικές εκστρατείες, ταξιδιωτικούς οδηγούς και φωτογραφικά αφιερώματα.

Αρκετές δεκαετίες αργότερα, αυτό το πολύτιμο υλικό επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από την οθόνη ενός υπολογιστή ή ενός κινητού τηλεφώνου.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διαθέτει πλέον ένα οργανωμένο ψηφιακό αποθετήριο με ιστορικό υλικό από την πορεία της τουριστικής προβολής της χώρας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΤ, που αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην προβολή της χώρας, αλλά και τη διάσωση και ανάδειξη της τουριστικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Ένας θησαυρός 8.000 τεκμηρίων

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΤ ψηφιοποιήθηκαν 8.000 ιστορικά τεκμήρια, τα οποία περιλαμβάνουν μοναδικές αφίσες, φωτογραφίες, έντυπα και οπτικοακουστικό υλικό.

Το ψηφιακό αποθετήριο Archive Collections επιτρέπει την αναζήτηση και εξερεύνηση οργανωμένων συλλογών.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως τουριστικές αφίσες, φωτογραφίες, χάρτες, ταξιδιωτικούς οδηγούς, φωτογραφικά λευκώματα και βίντεο.

Μέσα από αυτές τις συλλογές ξεδιπλώνεται μια άλλη Ελλάδα. Όχι μόνο εκείνη των προορισμών, αλλά και εκείνη του τρόπου με τον οποίο η χώρα επέλεγε κάθε εποχή να παρουσιάσει τον εαυτό της στον κόσμο.

Οι αισθητικές επιλογές, οι εικόνες που κυριαρχούσαν στις διαφημιστικές εκστρατείες και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην προβολή του ελληνικού τουρισμού αποτυπώνουν τις αλλαγές που συντελέστηκαν μέσα στις δεκαετίες.

Η σημασία του αρχείου ξεπερνά, επομένως, την τουριστική διαφήμιση. Αποτελεί και μια ενδιαφέρουσα καταγραφή της πολιτιστικής, κοινωνικής και εικαστικής ιστορίας της χώρας.

Από τις παλιές διαφημίσεις σε ένα τρισδιάστατο μουσείο

Η ψηφιακή διάσωση του ιστορικού υλικού συνοδεύεται από τη δημιουργία του Ψηφιακού Διαδραστικού Μουσείου του ΕΟΤ.

Πρόκειται για έναν τρισδιάστατο εικονικό χώρο, στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί από τον υπολογιστή του, εξερευνώντας την εξέλιξη της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα.

Η περιήγηση δεν ακολουθεί τη λογική ενός συνηθισμένου καταλόγου με φωτογραφίες και έγγραφα.

Ο χρήστης εισέρχεται σε έναν ψηφιακό μουσειακό χώρο και αποκτά πρόσβαση σε εκθέματα και ιστορικό υλικό μέσα από μια διαδραστική εμπειρία.

Με αυτόν τον τρόπο, μια συλλογή που θα μπορούσε να ενδιαφέρει κυρίως ερευνητές ή ειδικούς αποκτά τη δυνατότητα να προσεγγίσει ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Μαθητές, φοιτητές, λάτρεις της φωτογραφίας και των γραφικών τεχνών, αλλά και άνθρωποι που θυμούνται παλιές τουριστικές καμπάνιες μπορούν να ανακαλύψουν διαφορετικές πλευρές της ιστορίας του ΕΟΤ.

Πώς χτίστηκε η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό

Οι τουριστικές αφίσες δεν αποτελούσαν απλώς διαφημιστικό υλικό. Ήταν μέρος της προσπάθειας να αποκτήσει η Ελλάδα μια αναγνωρίσιμη διεθνή εικόνα.

Το ελληνικό φως, η θάλασσα, τα νησιά, η αρχαιότητα και η φιλοξενία έγιναν σταδιακά βασικά στοιχεία της ταυτότητας με την οποία η χώρα απευθυνόταν στο διεθνές κοινό.

Η μελέτη των παλιών διαφημιστικών εκστρατειών αποκαλύπτει πώς μεταβαλλόταν αυτή η εικόνα, ποιες πλευρές της Ελλάδας προβάλλονταν περισσότερο και πώς οι αισθητικές τάσεις κάθε εποχής επηρέαζαν την τουριστική επικοινωνία.

Αυτή είναι και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητες του νέου αποθετηρίου: να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη της ελληνικής τουριστικής ταυτότητας μέσα από αυθεντικό οπτικό υλικό.

Η ιστορική μνήμη γίνεται προσβάσιμη σε όλους

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος τέτοιων ιστορικών συλλογών παρέμενε δύσκολα προσβάσιμο για το ευρύ κοινό.

Η ψηφιοποίηση δεν περιορίζεται στην αποθήκευση του υλικού. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρησή του, τη μελέτη του και την αξιοποίησή του από τις επόμενες γενιές.

Το ψηφιακό αρχείο μπορεί να προσφέρει υλικό για ιστορικές μελέτες, πολιτιστικά αφιερώματα, εκπαιδευτικές δράσεις και νέες δημιουργικές προσεγγίσεις στην τουριστική προβολή.

Παράλληλα, συνδέεται με τη νέα επίσημη τουριστική πύλη Visit Greece, όπου η σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία συνυπάρχει με την ιστορία της χώρας.

Από τη μία, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ταξιδιωτικοί οδηγοί. Από την άλλη, εικόνες και τεκμήρια που μας μεταφέρουν δεκαετίες πίσω.

Δύο διαφορετικές εποχές της τουριστικής επικοινωνίας, στην ίδια ψηφιακή υποδομή.

Και ίσως εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτής της πρωτοβουλίας.

Γιατί οι παλιές αφίσες του ΕΟΤ δεν έχουν μόνο νοσταλγική αξία. Μας θυμίζουν πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο, πολύ πριν εμφανιστούν οι οθόνες και οι αλγόριθμοι που καθορίζουν σήμερα τις ταξιδιωτικές μας επιλογές.

Το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

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