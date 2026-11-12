Στα θρανία οι θαμώνες των ΚΑΠΗ: Στελέχη του «ελληνικού FBI» τους διδάσκουν πώς να αποφύγουν τηλεφωνικές απάτες και κλοπές

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Στα θρανία κάθησαν χθες οι θαμώνες Γ’ ΚΑΠΗ Παλαιού Φαλήρου Σστελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. – του «ελληνικού FBI» δηλαδή – βρέθηκαν στα ΚΑΠΗ προκειμένουν να ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους, σχετικά με συνήθεις πρακτικές και μέτρα προφύλαξης απέναντι στις τηλεφωνικές απάτες και τις κλοπές.

Από επιτήδειους που παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του ΟΤΕ ή ακόμα και τους αστυνομικούς, μέχρι κλέφτες που χτυπούν κουδούνια για να «ψαρέψουν» άδεια σπίτια και χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία διάρρηξης, οι περίπου 40 ηλικιωμένοι άκουσαν και είδαν πραγματικές περιπτώσεις που έχει χειριστεί η αστυνομία.

Όπως αναφέρουν στα ρεπορτάζ τους Τα Νέα τα στελέχη της έστησαν έναν υπολογιστή και ένα προτζέκτορα και έπειτα ξεκίνησαν την παρουσίαση.

«Δεν μας τρομάζει τίποτα, δεν μας αγχώνει τίποτα. Ηρθαμε εδώ να σας τα πούμε, να φύγετε από εδώ και να είστε σίγουροι. Αν από αύριο ακούσω για κάποιον από εσάς ότι έπεσε θύμα θα στεναχωρηθώ», είπε ένας από τους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI».

Τα κρίσιμα 15” κι η τεχνητή νοημοσύνη

Στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις τηλεφωνικές απάτες, παρουσιάστηκαν ηχητικές συνομιλίες που έχει πιάσει ο «κοριός» των Αρχών, έπειτα από νόμιμη επισύνδεση, από πραγματικές περιπτώσεις εξαπάτησης.

«Τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα της κλήσης είναι τα πιο κρίσιμα. Εκεί μας παίρνουν τον έλεγχο», επεσήμαναν οι ομιλητές. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που ακούστηκαν στην παρουσίαση υπήρχαν και διάφορα… περίεργα.

Οπως, για παράδειγμα, οι απατεώνες που λένε πως είναι από την ΑΑΔΕ και πως ένα drone που πετάει πάνω από το σπίτι μπορεί να εντοπίσει μη δηλωμένα χρήματα ή ότι υπάρχει κίνδυνος να λιώσουν τα κοσμήματα από ραδιενέργεια. Ιστορίες που μπορεί να ακούγονται αστείες, είναι όμως πέρα για πέρα αληθινές.

Οι πρακτικές των επιτήδειων εξελίσσονται διαρκώς. Οπως εξήγησαν οι αστυνομικοί, παρατηρούνται υποθέσεις όπου η πρώτη τηλεφωνική κρούση θα είναι επιτηδευμένα φανερή ως απάτη.

Επειτα, ο δεύτερος απατεώνας θα καλέσει παριστάνοντας τον αστυνομικό που έμαθε για την – υποτιθέμενη – πρώτη απόπειρα απάτης. Σε άλλες περιπτώσεις, «παγιδεύονται» και τα δύο τηλέφωνα των θυμάτων· Δηλαδή οι κακοποιοί καλούν τόσο στο σταθερό όσο και στο κινητό, με σκοπό το θύμα να μην έχει μέσο να επικοινωνήσει με οικεία του πρόσωπα και να επιβεβαιώσει τα όσα του λένε – όπως π.χ. το ότι ο γιος ή η εγγονή χρωστάει χρήματα ή είχε κάποιο ατύχημα.

Στο παραπάνω συμβάλλει ιδιαίτερα και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτός είναι και ο λόγος που κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε ειδική αναφορά στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Μπορεί για έναν άνθρωπο 70 ή 80 ετών να είναι δύσκολο να καταλάβει την έννοια του ChatGPT, ωστόσο τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησαν ότι δεν είναι δύσκολο οι διάφοροι απατεώνες να μιμηθούν στο τηλέφωνο τη φωνή συγγενικών του προσώπων.

Πώς το κάνουν αυτό; Παίρνοντας ηχητικά αποσπάσματα από βίντεο που μπορεί να ανέβασε η οικογένεια ενός ηλικιωμένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιώντας τα για να «θολώσουν τα νερά» στο τηλέφωνο. «Εάν μας καλέσουν από αριθμό που δεν ξέρουμε και πουν ότι είναι ο γιος μας ή η κόρη μας κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε στον πραγματικό αριθμό για να το επιβεβαιώσουμε», ήταν η σαφής οδηγία.

«Χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο» και πρόληψη

Σε κάθε περίπτωση αυτό που οι αστυνομικοί συμβούλεψαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες στο κοινό τους ήταν απλό: όσο και να ταραχθούν από μια κλήση, να κλείνουν άμεσα το τηλέφωνο, όταν καταλαβαίνουν κάτι «περίεργο» στην επικοινωνία και έπειτα να καλούν τα παιδιά, τα εγγόνια ή άλλο συγγενικό πρόσωπο.

«Δεν θα σας ζητήσει κανείς να βάλετε χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο. Δεν είναι φυσιολογικό», είπαν οι αστυνομικοί προς το κοινό τους, επισημαίνοντας, όμως, ότι τα στατιστικά δείχνουν πως οι περιπτώσεις που όντως – κυρίως ηλικιωμένοι – πείθονται είναι πολλές.

Επειτα, τους προέτρεψαν να ενημερώνουν το τοπικό αστυνομικό τμήμα για τον αριθμό που τους κάλεσε.

Οι θαμώνες του ΚΑΠΗ άκουγαν με προσοχή τις συμβουλές και συμμετείχαν με ερωτήσεις και προσωπικές ιστορίες. Ολοι έχουν στον κύκλο τους μια σχετική περίπτωση.

Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, η παρουσίαση στο ΚΑΠΗ του Παλαιού Φαλήρου αναφέρθηκε και στις κλοπές, και δη στις κλοπές σε σπίτια.

«Μια βασική πρακτική είναι να χτυπούν τα κουδούνια, για να δουν εάν κάποιος είναι σπίτι ή όχι», είπαν οι αστυνομικοί, συμβουλεύοντας τους παρευρισκόμενους να είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί, διότι πολλές φορές από τους κλέφτες μπορεί να πέσουν εργαλεία ή άλλα αντικείμενα.

Η βασική συμβουλή, όμως, έχει να κάνει με την πρόληψη. «Δεν βάζουμε μέσα στο σπίτι ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Και δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς – όσο κοντινός και αν είναι – το τι έχετε μέσα στο σπίτι και σε ποιο σημείο».

Τα στελέχη της ΔΑΟΕ πρόσθεσαν ότι 9 στις 10 φορές τα πράγματα αφαιρούνται από τις ντουλάπες στην κρεβατοκάμαρα. «Κρατήστε μόνο τα απαραίτητα και όχι μεγάλα χρηματικά ποσά στο σπίτι».

Ξεκλείδωτη πόρτα ίσον ανοιχτή πόρτα

Το ζήτημα του κλειδώματος της πόρτας του σπιτιού απασχόλησε τη συζήτηση, με αρκετές ερωτήσεις. Η συμβουλή των πλέον ειδικών στελεχών της Αστυνομίας ήταν ότι μια ξεκλείδωτη πόρτα ισοδυναμεί με μια ανοιχτή πόρτα. Προέτρεψαν τους ηλικιωμένους να κλειδώνουν ακόμη κι αν λείψουν για τρία λεπτά – και αν είναι δυνατόν να κλειδώνουν ακόμα και την πόρτα της πολυκατοικίας.

Σε σχετική ερώτηση, οι εισηγητές απάντησαν ότι οι «καλές» κλειδαριές είναι αυτές που το κλειδί παράγεται μόνο από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να βγει αντικλείδι από οπουδήποτε.

Ο λόγος είναι ότι είναι δυσκολότερο για τους κλέφτες να αποκτήσουν την τεχνογνωσία για να το αντιγράψουν. Και φυσικά οποιοσδήποτε επιπλέον εξοπλισμός ασφαλείας, όπως κάμερες ή φώτα, είναι καλοδεχούμενος, ανάλογα με το budget του καθενός.

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι συχνά οι κακοποιοί δεν επιλέγουν σπίτια πρώτου ορόφου για να μπουν. Οπως εξήγησαν οι αστυνομικοί, αυτό παρατηρείται, διότι αν ακούσουν θόρυβο ή ειδοποιηθούν από τον τσιλιαδόρο ότι κάποιος έρχεται δεν θα έχουν πολύ χρόνο αντίδρασης.

Αντίθετα, στους πιο πάνω ορόφους είναι σύνηθες σε περίπτωση «απροόπτου» να ανεβαίνουν στην ταράτσα, να περιμένουν λίγη ώρα και έπειτα να αποχωρούν για να μην πιαστούν «στα πράσα».

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