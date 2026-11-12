Χριστούγεννα στην Αθήνα: Στις 24 Νοεμβρίου ανάβει το δέντρο των 21 μέτρων στο Σύνταγμα με την Μαρίνα Σπανού και τον Γιώργο Λιανό

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Με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 21 μέτρων, περίπου 168.000 λαμπιόνια στην πλατεία Συντάγματος και μια μεγάλη μουσική εκδήλωση με τη Μαρίνα Σπανού, η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα.

Η επίσημη φωταγώγηση του δέντρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 19:30, ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα ξεκινήσουν από τις 17:30.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα έλατο από φυτώριο στις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης, θα είναι ένα από τα ψηλότερα που έχουν τοποθετηθεί στην Αθήνα.

Θα στολιστεί με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά διακοσμητικά από πλεξιγκλάς, χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια και μια εντυπωσιακή γιορτινή γιρλάντα που θα αγκαλιάζει τα κλαδιά του.

Συνολικά, στην πλατεία Συντάγματος θα τοποθετηθούν 21.000 μέτρα γιρλάντας, που αντιστοιχούν σε περίπου 168.000 λαμπιόνια. Τον στολισμό θα συμπληρώνουν φωτεινά αστέρια και στεφάνια στις κολώνες της πλατείας, καθώς και ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης.

Στην Ερμού θα τοποθετηθεί μια φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, ενώ γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια θα στολίσουν τον εμπορικό πεζόδρομο.

Η μεγάλη γιορτή για το άναμμα του δέντρου

Η εκδήλωση της 24ης Νοεμβρίου θα ξεκινήσει με τη Big Band του Δήμου Αθηναίων στις 17:45, ενώ στις 18:30 τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου. Στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τους μουσικούς της, με την παρουσίαση της βραδιάς να αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός.

Στις 19:30 θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού να δίνουν το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η εκδήλωση θα έχει παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη.

Νέος χριστουγεννιάτικος στολισμός στην Αθήνα

Ο φετινός σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων προβλέπει ανανεωμένο εορταστικό φωτισμό σε δρόμους και γειτονιές της πρωτεύουσας.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα αποκτήσει νέο φωτισμό, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας ανανεωμένα φωτεινά διακοσμητικά και η Πατησίων διαφορετικό εναέριο στολισμό. Παράλληλα, δρόμοι όπως η Αριστοτέλους θα αποκτήσουν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Σε ολόκληρη την πόλη προβλέπεται η τοποθέτηση 77.220 μέτρων γιρλάντας σε 50 σημεία, 1.958 φωτιστικών σε 84 τοποθεσίες, 1.315 εναέριων διακοσμητικών, 1.330 φωτοσωλήνων και 62 τρισδιάστατων συνθέσεων σε πλατείες και πεζόδρομους. Για τον εορταστικό φωτισμό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

H ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πιο μαγική εποχή του χρόνου με μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή στην πλατεία Συντάγματος. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, από τις 17:30, η καρδιά της Αθήνας θα αρχίσει να χτυπά σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα φορά ήδη τα γιορτινά της και γεμίζει με το πιο όμορφο φως των Χριστουγέννων: το φως της ελπίδας, της αλληλεγγύης, της ζεστασιάς. Ένα πανέμορφο, καταπράσινο, έλατο από φυτώριο, ύψους 21 μέτρων, από τα ψηλότερα που είχε η Αθήνα, θα ταξιδέψει από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης για να στηθεί στην πλατεία Συντάγματος και να γίνει το λαμπερό σημείο αναφοράς των Χριστουγέννων στην πόλη.

Σας περιμένουμε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου με υπέροχες μουσικές, χαρά και αισιοδοξία και πάνω απ’ όλα, με μια μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά για όλες και όλους. Θα μετρήσουμε όλοι μαζί αντίστροφα, θα ανάψουμε τα φώτα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και θα φωταγωγήσουμε γιορτινά την πόλη. Ας κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα μια γιορτή που θα μας ενώσει ακόμα περισσότερο».

Η εκδήλωση ανοίγει επίσημα στις 17:45 με την Big Band Δήμου Αθηναίων, η οποία ξεκινά με αγαπημένες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στη συνέχεια, στις 18:30, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων παίρνει τη θέση της στην πλατεία Συντάγματος, μεταφέροντας μέσα από τις μουσικές της τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της Αθήνας.

Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός, με το μοναδικό του ταπεραμέντο και χιούμορ να δίνουν τη δική τους νότα στο ξεχωριστό αυτό βράδυ.

Αμέσως μετά, από τις 19:00, η αγαπημένη της νέας γενιάς Μαρίνα Σπανού ανεβαίνει στη σκηνή με την κιθάρα, το πιάνο και τους μουσικούς της, για να τραγουδήσει για την Αθήνα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Πιστή στη συνήθειά της να μεταμορφώνει τον δημόσιο χώρο σε μουσική σκηνή, προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη στιγμή της βραδιάς ξεκινά στις 19:30 με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Γιώργο Λιανό και τη Μαρίνα Σπανού να δίνουν μαζί το σύνθημα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Χιλιάδες φωτάκια ανάβουν και η Πλατεία Συντάγματος γεμίζει λάμψη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των φετινών γιορτών στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη διερμηνέα Μαρία Βλάμη, κάνοντας τη γιορτινή εμπειρία πραγματικά προσβάσιμη και συμμετοχική για όλους.

Ο εορταστικός στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Αθήνας απλώνεται και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης, με το φως των αστεριών να γίνεται ο πρωταγωνιστής και να μεταμορφώνει δρόμους, πλατείες και γνώριμα σημεία της πρωτεύουσας σε ένα λαμπερό γιορτινό τοπίο.

Συγκεκριμένα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα στολιστεί παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια. Φέτος, ξεχωρίζει και η γιορτινή γιρλάντα που θα αγκαλιάσει τα κλαδιά του και θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

Το δέντρο δεν είναι το μοναδικό γιορτινό στοιχείο στην πλατεία. Συνολικά, το Σύνταγμα αναμένεται να στολιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή περίπου 168.000 λαμπιόνια.

Στις κολώνες της πλατείας, η οποία έχει ξεκινήσει και στολίζεται, θα τοποθετηθούν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελέσει ένα ιδανικό σημείο διάδρασης για τους παρευρισκόμενους περαστικούς. Την οδό Ερμού θα κοσμήσει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια που συνδέουν οπτικά τον πεζόδρομο με το Σύνταγμα. Έτσι, η πιο εμβληματική πλατεία της Αθήνας θα αποτελέσει το λαμπερό επίκεντρο μιας βραδιάς γεμάτης μουσική, εκπλήξεις και χριστουγεννιάτικη διάθεση, αλλά και το σημείο συνάντησης των γιορτινών μας περιπάτων στην πόλη.

Και η μαγεία των Χριστουγέννων δεν σταματά στην Πλατεία Συντάγματος!

Φέτος, με τον ανασχεδιασμό του εορταστικού στολισμού για όλη την πόλη, οι γειτονιές θα έχουν νέα χριστουγεννιάτικη όψη. Τα γιορτινά φώτα συντηρήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν και αναδιανεμήθηκαν, με αποτέλεσμα μια ανανεωμένη γιορτινή εικόνα για κάθε συνοικία.

Η Βασιλίσσης Σοφίας αποκτά νέο υψηλής αισθητικής εορταστικό φωτισμό, με σύγχρονα υλικά τα οποία δίνουν ένταση στη φωτεινότητα.

Ανανεωμένο επιστήλιο φωτισμό αποκτά η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ενώ η Πατησίων θα αποκτήσει φέτος διαφορετικό εναέριο εορταστικό διάκοσμο και η Ερμού στολίζεται από γιρλάντες με κρεμαστά αστεράκια.

Δρόμοι, όπως η οδός Αριστοτέλους, αποκτούν χριστουγεννιάτικο φωτισμό για πρώτη φορά.

Ο φετινός εντυπωσιακός στολισμός περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία:

Τοποθετούνται συνολικά 77.220 μέτρα γιρλάντας, αγκαλιάζοντας 50 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως πλατείες, δρόμους και δημόσια κτίρια, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση θαλπωρής.

Εμπλουτίζεται το δίκτυο οδοφωτισμού με 1.958 επιστήλια φωτιστικά τοποθετημένα σε 84 κεντρικές και περιφερειακές τοποθεσίες, προσφέροντας γιορτινή λάμψη.

1.315 εναέρια διακοσμητικά εκτείνονται σε περισσότερα από 26 επιλεγμένα σημεία και οδικές αρτηρίες της πόλης.

1.330 τεμάχια φωτοσωλήνες προσθέτουν γεωμετρία και ένταση στο γιορτινό σκηνικό που αναδεικνύουν 44 διαφορετικές γειτονιές.

62 τρισδιάστατες επίγειες συνθέσεις διάσπαρτες σε 60 πλατείες και πεζόδρομους της πόλης, αποτελούν σταθερούς πόλους έλξης και photo spots για μικρούς και μεγάλους.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τον εορταστικό φωτισμό της πόλης.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων του Δήμου Αθηναίων, με ένα πλούσιο μωσαϊκό εκδηλώσεων που θα απλωθούν στις γειτονιές της Αθήνας.

Οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις στις γειτονιές, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, αλλά και οι καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση. Η Αθήνα φωτίζεται, κινείται και γιορτάζει, προσκαλώντας όλους να γίνουν μέρος της πιο υπέροχης εποχής του χρόνου!

Ευχαριστούμε θερμά την Protergia, αναπόσπαστο μέλος της METLEN, για το δυναμικό «παρών» της στην εορταστική Αθήνα καθ΄ όλη τη διάρκεια των γιορτών, με τον εναέριο στολισμό της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, τις εορταστικές δράσεις και τα δώρα για μικρούς και μεγάλους στην πλατεία Συντάγματος, καθώς και την υποστήριξή της Νύχτας των Ευχών στην πλατεία Κοτζιά στις 26 Δεκεμβρίου 2026.

Ευχαριστούμε για μια ακόμα χρονιά τον Ξενοδοχειακό Όμιλο Λάμψα και ιδιαίτερα το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον στολισμό του στην πλατεία Συντάγματος

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