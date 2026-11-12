Ιεράπετρα: Κοριτσάκι 3,5 ετών έφυγε από το σπίτι και εντοπίστηκε σώο… σε ρέμα – Η αγωνιώδης αναζήτηση και το αίσιο τέλος

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Μεγάλη περιπέτεια για ένα κοριτσάκι μόλις 3,5 ετών στη Μακρυλιά Ιεράπετρας και την οικογένειά του, το οποίο το βράδυ της Τετάρτης απομακρύνθηκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από την 54χρονη γιαγιά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, η γιαγιά του παιδιού αντιλήφθηκε ότι το κοριτσάκι έλειπε περίπου στις 9:15 το βράδυ και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, με τη συμμετοχή αστυνομικών, πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, που αναζητούσαν το παιδί μέσα στη νύχτα.

Όπως αναφέρει το neakriti, το κοριτσάκι εντοπίστηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ από πυροσβέστες, μέσα σε παρακείμενο ρέμα, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι από όπου είχε απομακρυνθεί. Ο εντοπισμός του έβαλε τέλος στην αγωνία της οικογένειας και όσων συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για προληπτικούς λόγους, ενώ η περιπέτειά του είχε αίσιο τέλος χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τις συντονισμένες προσπάθειες των δυνάμεων που συμμετείχαν στις αναζητήσεις.

Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της μικρής

Η εξαφάνιση της μικρής κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, όπως είναι φυσικό. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κάτοικοι του χωριού, ενώ στην επιχείρηση βρέθηκαν ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανόλης Φραγκούλης, και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης.

Έπειτα από περίπου 90 λεπτά, πυροσβέστες εντόπισαν το κοριτσάκι σε παρακείμενο ρέμα, δίνοντας τέλος στην αγωνία. Για την ενίσχυση των ερευνών είχε προβλεφθεί και η χρήση drone με θερμική κάμερα, το οποίο χειρίζεται εθελοντής Σαμαρείτης του Ερυθρού Σταυρού, ωστόσο δεν χρειάστηκε τελικά να χρησιμοποιηθεί.

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