Κατασχέθηκαν πάνω από 600 κιλά κρέατος σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Πουλούσε ληγμένα προϊόντα από τον Μάιο του 2025

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επιχείρηση εμπορίου κρέατος στο Περιστέρι, διατηρούσε ληγμένα προϊόντα που έφταναν να έχουν λήξει ακόμη και 17 μήνες πριν.

Σε έλεγχο που έγινε από την Περιφέρεια Αττικής κατασχέθηκαν συγκεκριμένα 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων. Στην ίδια επιχείρηση είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε έλεγχο πριν από λίγους μήνες.

Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών επέστρεψαν στην επιχείρηση και βρήκαν νέες παραβιάσεις, με… αποκορύφωμα 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού που είχε λήξει από τις 30 Μαΐου του 2025.

Τα προϊόντα εντοπίστηκαν τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης.

Το κλιμάκιο κατέσχεσε επίσης νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης. Στα τελευταία περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

Στην ίδια επιχείρηση, στις 30 Απριλίου φέτος, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.

Χαρδαλιάς: Οποιος νομίζει ότι ξεμπέρδεψε με έναν έλεγχο, κάνει λάθος

Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται.

Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες.

Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».

Διαβάστε επίσης

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στα Εξάρχεια

Άγιος Παντελεήμονας: Η ομολογία του 20χρονου στον συγκάτοικό του για τη δολοφονία της 24χρονης – Ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Απολογούνται άλλοι 6 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο 48χρονος δικηγόρος