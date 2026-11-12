Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση μόνο με πρωθυπουργό Ανδρουλάκη

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«Το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο αν είναι πρώτο κόμμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη». Την κατηγορηματική αυτή δήλωση έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί. “Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει”» δήλωσε. «Γνωρίζει ότι το πρόγραμμά μας είναι η μέρα με τη νύχτα. Λέει ο πρωθυπουργός ότι τον χωρίζει ιδεολογική άβυσσος από τα άλλα κόμματα της Δεξιάς. Πώς είναι δυνατόν να τον χωρίζει άβυσσος από τον Σαμαρά και τη Λατινοπούλου;

Κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει δημόσια για συνεργασία» είπε ο κ. Τσουκαλάς. «Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του κέντρου. Ο κόσμος του κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Προσπαθεί να επαναφέρει το σενάριο του δικομματισμού. Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει θέσεις, έχει ίδιες. Άλλα κόμματα προσπαθούν» ανέφερε.

«Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον Τσίπρα μπορεί να κερδίσει εύκολα, η ΕΛ.Α.Σ. ξέρει ότι την ενδιαφέρει να βγει δεύτερη. Εμείς δε θέλουμε μια κοκορομαχία στη λάσπη είπε ο κ. Τσουκαλάς. «Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που είναι σε μια διαρκή κίνηση προς τα πάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλο αγώνα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ανάγκη να μπει σε μια τροχιά εκλογικής νίκης. Πρέπει να φύγει τώρα ο Μητσοτάκης. Να αποφύγουμε την αύξηση των ανισοτήτων. Η εκλογική μάχη δε θα κριθεί στη λάσπη, αλλά στα κοινωνικά ζητήματα» ανέφερε.

Για το γαλλικό πλοίο και το καλώδιο διασύνδεσης

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου. «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει κι εμείς πιέσαμε πολύ. Ο Ανδρουλάκης έλεγε “δώστε μας χρονολόγιο”. Είχαμε στηρίξει τον μηχανισμό της χώρας και τις αμυντικές δυνάμεις. Αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις, δεν έχει νόημα».

Όταν ακούς από τον κ. Καιρίδη, να ρωτήσουμε τον Ερντογάν…, όταν ακούς τον Χατζηβασιλείου, ότι είναι σα να στέλνει ραβασάκι η ΕΥΔΑΠ ότι σκάβει στο χωράφι σου. Είναι χωράφι της Τουρκίας;» αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπο του ΠΑΣΟΚ.

Για τη παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη

«Δεν είπε την πλήρη πραγματικότητα ότι τελικά είχε ζητήσει την μοριοδότηση άλλο αν τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί έκανε άλλη επιλογή» είπε ο κ. Τσουκαλάς για την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

«Το παιδί δεν φταίει σε κάτι ούτε πρέπει να στιγματιστεί είναι όμως ένα δείγμα μιας αλαζονικής και αναξιοκρατικής αντίληψης που έχει η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο ο κ. Τσαβδαρίδης είναι πάρα πολλά άλλα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτό μια αίσθηση ότι το κράτος είναι λάφυρο και μπορεί οι γνωριμίες ή το προσωρινό κύρος που μπορεί να δώσει μια κυβερνητική θέση να είναι μοχλός για να μπορέσουν να έχουν πλεονεκτήματα είτε αφορούν το πρόσωπο την οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο.

Η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν κατάλαβε τίποτα από τα δεινά που πέρασε η χώρα στην οικονομική κρίση.

Υπήρχαν στρεβλώσεις και πριν, δεν λέμε ότι το ρουσφέτι κι ο πελατειασμός γεννήθηκαν τώρα λέμε όμως ότι η χώρα τα πλήρωσε ακριβά την προηγούμενη δεκαετία και έπρεπε να έχουμε πάρει το μάθημα αυτό και να έχουμε αλλάξει τακτική. Α

υτή η κυβέρνηση έκανε το ακριβώς το ανάποδο».

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