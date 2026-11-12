Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συνεχίζεται η αναζήτηση για εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε, διασώθηκε έγκυος γυναίκα, στους 17 οι τραυματίες (videos)

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στην περιοχή Flatbush, στη Νέα Υόρκη, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Το κτίριο κατέρρευσε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, καταλήγοντας μέσα σε παρακείμενο εργοτάξιο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εκσκαφής.

Video shows rescue crews searching through rubble for people who may be trapped following a building collapse in New York City.



Helicopter video shows firefighters getting one person out of the rubble and removing them on a stretcher.



Go to the link in our bio for more. pic.twitter.com/MBVTjzsaA4 — WTVY News 4 (@WTVYNews4) November 12, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά παιδιά, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ελαφρά τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

DEADLY BUILDING COLLAPSE IN NEW YORK: At least two killed and 17 injured, including seven children, after a three-story apartment building collapsed in Brooklyn's Flatbush neighborhood.

The building fell into an adjacent construction site. Four people are critically injured.… pic.twitter.com/R20Qmpdqoh — DDF NEWS (@ddfmarketing1) November 12, 2026

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια μια 6 μηνών έγκυο γυναίκα. Ο σύζυγός της, ο οποίος επί ώρες αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη της, ξέσπασε σε κλάματα μόλις ενημερώθηκε ότι είχε επιβιώσει.

Breaking 1 more victim just rescued. this is a miracle.



Incredible work by FDNY amd NYPD ESU. 1 female patient 6 months pregnant rescued. pic.twitter.com/OrtmxvMOW9 — nycphotog (@nycphotog) November 11, 2026

«Είναι ζωντανή, εξακολουθεί να ζει. Είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

A New York City husband cried tears of relief after he said his pregnant wife was pulled alive from the rubble of a building collapse in Brooklyn’s Flatbush neighborhood. At least two people were killed and over a dozen others were injured, authorities said Wednesday night, after a three-story building collapsed into an adjacent excavation site. A "dangerous" search and rescue operation continued into the night and there could be more victims, fire officials warned. Read more: https://t.co/M8kKD5RbRK November 12, 2026

I'm watching while lying in bed going to sleep, someone being rescued from that collapsed building in Flatbush New York City and I'm extremely grateful to have a roof over my head.



Say a prayer for these people that just lost everything including some loved ones.



Grateful 🙏 pic.twitter.com/5iQSuX1rFV — Moni 💕 (@MoniFunGirl) November 12, 2026

Περίπου 250 πυροσβέστες και μέλη των σωστικών συνεργείων συμμετείχαν στις έρευνες, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, drones και εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να απομακρύνουν τα συντρίμμια με τα χέρια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της αστάθειας των συντριμμιών και των επικίνδυνων κενών που είχαν δημιουργηθεί κάτω από αυτά.

Τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου -κατασκευής 1930- διερευνώνται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες των εργασιών στο γειτονικό εργοτάξιο. Οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους αναμένεται να συνεχιστούν για ημέρες.

🚨 DRAMATIC SCENES IN NYC: People are seen climbing out of the rubble following a building collapse.



Emergency crews are responding as the situation unfolds. pic.twitter.com/8rfoqNe4LR — Rabindra. 🚩 (@rabindraX238) November 12, 2026

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