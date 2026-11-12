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12.11.2026 10:18

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συνεχίζεται η αναζήτηση για εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε, διασώθηκε έγκυος γυναίκα, στους 17 οι τραυματίες (videos)

12.11.2026 10:18
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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στην περιοχή Flatbush, στη Νέα Υόρκη, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Το κτίριο κατέρρευσε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, καταλήγοντας μέσα σε παρακείμενο εργοτάξιο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εκσκαφής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά παιδιά, ενώ τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ελαφρά τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια μια 6 μηνών έγκυο γυναίκα. Ο σύζυγός της, ο οποίος επί ώρες αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη της, ξέσπασε σε κλάματα μόλις ενημερώθηκε ότι είχε επιβιώσει.

«Είναι ζωντανή, εξακολουθεί να ζει. Είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Περίπου 250 πυροσβέστες και μέλη των σωστικών συνεργείων συμμετείχαν στις έρευνες, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, drones και εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να απομακρύνουν τα συντρίμμια με τα χέρια.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της αστάθειας των συντριμμιών και των επικίνδυνων κενών που είχαν δημιουργηθεί κάτω από αυτά.

Τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου -κατασκευής 1930- διερευνώνται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες των εργασιών στο γειτονικό εργοτάξιο. Οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους αναμένεται να συνεχιστούν για ημέρες.

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