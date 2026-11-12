Εκτεθειμένη η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης – Ακρίβεια, καλώδιο, διαφθορά και οι επιθέσεις του Τσίπρα

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Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση αφού, πέρα από την ακρίβεια, τα προβλήματα στην ενέργεια και τα φαινόμενα διαφθοράς, ήρθαν να προστεθούν στην ατζέντα και οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα.

Η ιστορία του καλωδίου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την πλευρά της Τουρκίας και τον απόπλου του ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση το Μαξίμου: όλοι γνωρίζουν ότι από την εξέλιξη της ιστορίας αυτής θα εξαρτηθεί και η θέση του κυβερνώντος κόμματος στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, δεδομένου ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της Ν.Δ.

Μία ακόμη υποχώρηση – σαν αυτές που έγιναν το 2024 – θα εμφάνιζε τη χώρα αδύναμη έναντι της Τουρκίας και θα ενίσχυε τη ρητορική των μικρότερων δεξιών κομμάτων της χώρας.

Όλα αυτά ενώ ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής έχουν προειδοποιήσει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων υποχωρήσεων απέναντι στην Τουρκία, η οποία καραδοκεί προκειμένου να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Αιφνιδιασμοί παντός είδους

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση άφησε τη διαχείριση του θέματος για τον απόπλου του ερευνητικού πλοίου στη γαλλική πλευρά έφερε μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Ν.Δ., με τους βουλευτές αμήχανους να αναζητούν τρόπους υπεράσπισης αυτής της γραμμής.

Το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την όλη ιστορία, μπήκε στη λογική της… «ομερτά», υποστηρίζοντας ότι τα εθνικά θέματα δεν μπορούν να συζητιούνται δημοσίως. Η αντίληψη αυτή ξάφνιασε και τους πιο… κομματικούς παράγοντες της Ν.Δ., αφού παραδοσιακά τα εθνικά θέματα αποτελούν θέμα συζήτησης μεταξύ των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου. Μοιραία η αίσθηση που δημιουργήθηκε είναι ότι κάτι κρύβεται σε ό,τι αφορά τη ρηματική διακοίνωση, αφού κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό της.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, εμφανίστηκε να δηλώνει ότι η χώρα μας θα αντιδράσει δυναμικά σε ενδεχόμενη τουρκική κλιμάκωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Διαφθοράς το ανάγνωσμα

Οι εξελίξεις στα εθνικά έρχονται να προστεθούν στο βαρύ κλίμα που υπάρχει στη Ν.Δ. εξαιτίας των δημοσκοπήσεων αλλά και του κακού κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία για τα φαινόμενα διαφθοράς.

Ακόμα και η υπόθεση του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η κόρη του είχε εγγραφεί σε αθλητική ομάδα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν έκανε χρήση της πρόσθετης μοριοδότησης, έφερε σε δύσκολη θέση πολλά από τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας την υπόθεση, ανέφερε ότι «το θέμα διερευνάται».

Η καταγγελία ωστόσο έγινε από γονείς αθλητριών, αλλά και τον προπονητή της συγκεκριμένης ομάδας, ο οποίος μάλιστα κατήγγειλε την εικονική εγγραφή της κόρης του υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας.

Η υπόθεση αυτή ήρθε να προστεθεί στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει στην κοινωνία και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις ότι τα φαινόμενα διαφθοράς κυριαρχούν στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Πονοκέφαλος οι παρεμβάσεις του Τσίπρα

Σε αυτό έχει συντελέσει και το ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας έχει επιτεθεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποκαλώντας τον αρχιερέα της διαφθοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σύσκεψη για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η τακτική της ΕΛ.Α.Σ., αφού οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι το αφήγημα του πρώην πρωθυπουργού αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Αποφασίστηκε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη να μετριάσουν τις απαντήσεις που θα δίνουν στην ΕΛ.Α.Σ. για το θέμα, προκειμένου αυτό να βγει από την πολιτική ατζέντα, ενώ ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης επιχείρησε να υπενθυμίσει στους πολίτες ότι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. είναι ένας εκδικητικός πολιτικός, ο οποίος στοχεύει μόνο στο να απαξιώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους απειλώντας τους με φυλακίσεις.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται να μην ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση, αφού το φαινόμενο της ακρίβειας δεν λέει να κοπάσει, ενώ ταυτόχρονα καθημερινές ιστορίες διαφθοράς ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στην καθημερινότητα των πολιτών.

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