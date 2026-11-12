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12.11.2026 08:21

Πακιστάν: Δολοφονία δέκα αστυνομικών σε ενέδρα – Νεκροί και 18 ένοπλοι

12.11.2026 08:21
PAKISTAN_POLICE

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Ο απολογισμός επίθεσης ενόπλων χθες Τετάρτη στο Πακιστάν εναντίον οχηματοπομπής της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον παράνομου χρυσωρυχείου, ανήλθε σε 10 αστυνομικούς και 18 ενόπλους νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί επέστρεφαν από μεταλλείο στην περιοχή Νταρμπουκάς, στην περιοχή της Κοχάτ, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους, σύμφωνα με την αστυνομία της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Άλλα δώδεκα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αξιωματούχος στην περιοχή της Κοχάτ είχε πει νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δυο οχήματα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης και άλλα δυο αστυνομικά οχήματα κι ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν.

Άλλος αξιωματούχος, στην περιοχή Ορακζάι, επίσης στην Κοχάτ, ανέφερε ότι δέκα μαχητές του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ) σκοτώθηκαν σε χωριστή επιχείρηση.

Εντάσεις με το Αφγανιστάν

Οι σχέσεις του Πακιστάν με το Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά τεταμένες αφότου κατέλαβαν ξανά την εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν το 2021 και τα πράγματα πήγαν από το κακό στο χειρότερο έπειτα από φονικές συγκρούσεις στα σύνορά τους τον Οκτώβριο του 2025, που οδήγησαν σχεδόν στο κλείσιμο των συνόρων τους.

Οι εχθροπραξίες αποκλιμακώθηκαν, έπειτα από μεσολάβηση, όμως η σύγκρουση αναζωπυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, με την κυβέρνηση του Πακιστάν να κηρύσσει «ανοικτό πόλεμο» στη γειτονική χώρα.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στους μαχητές του ΚΤΠ, το οποίο διαπράττει εδώ και χρόνια φονικές επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια. Η Καμπούλ το αρνείται.
Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις μάχες ανάμεσα στις δύο χώρες από τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με δεδομένα της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν.

Στις αρχές Οκτωβρίου, το ομοσπονδιακό κράτος του Πακιστάν ανακοίνωσε μέτρα εκτάκτου ανάγκης, στο πλαίσιο των οποίων πήρε αυτό τον έλεγχο της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, παραμερίζοντας τις τοπικές αρχές, εξαιτίας της «επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τη δημόσια τάξη» εκεί και την «εσκεμμένη αδιαφορία της επαρχιακής κυβέρνησης για τον πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας».

Τα μέτρα αυτά περιθωριοποίησαν το τελευταίο οχυρό του κόμματος Κίνημα για τη Δικαιοσύνη στο Πακιστάν (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI) του φυλακισμένου σήμερα πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν. Αποτέλεσαν επίσης έναυσμα εκστρατείας καταστολής σε κλίμακα επαρχίας εναντίον των υποστηρικτών του, με εκατοντάδες συλλήψεις.

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